Το ασύλληπτο ποσό που πλήρωσε γνωστός Αμερικανός αθλητής για φαγητό στη Μαγιόρκα

Ένα εστιατόριο στη Μαγιόρκα της Ισπανίας χρέωσε έναν διάσημο Αμερικανό αθλητή πάνω από 63.000 ευρώ, με την ανάρτηση του καταστήματος να γίνεται viral στα social media.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα lindependant.fr, πρόκειται για το εστιατόριο Annabel που βρίσκεται στην Παλμανόβα της Μαγιόρκα και θεωρείται υψηλού γαστρονομικού επιπέδου. Στη φωτογραφία που ανήρτησε στο Instagram το τελικό ποσό ανέρχεται σε 63.237,90 ευρώ!

Συνολικά, στο τραπέζι του διάσημου Αμερικανού αθλητή βρίσκονταν συνολικά 18 άτομα που απόλαυσαν αρκετές φιάλες μιας διάσημης σαμπάνιας, ενώ στην ένδειξη «διάφορα ψάρια» το ποσό που αναγράφεται είναι 45.000 ευρώ!

Η ιστοσελίδα Ultima Hora αναφέρει ότι η ταυτότητα του αθλητή δεν έχει αποκαλυφθεί, ωστόσο η απόδειξη με τις τιμές που έκανε η παρέα του «ζαλίζουν».