«Είδα μια πύρινη σφαίρα»: Η στιγμή που ελικόπερο προσκρούει σε καλώδια τελεφερίκ στην Ιταλία - Δύο νεκροί

Μια ανείπωτη αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε χθες (26/8) στην Ιταλία, κοντά στα σύνορα της περιοχής Ossola με την Ελβετία. Ένα διθέσιο υπερελαφρύ αεροσκάφος τύπου αυτόγυρου (γυροπλάνο) προσέκρουσε σε εναέρια καλώδια, τυλίχθηκε στις φλόγες και συνετρίβη στο έδαφος, δίπλα στη δεξαμενή του τεχνητού φράγματος Campliccioli, σε υψόμετρο 1.400 μέτρων.Από τη φονική πρόσκρουση έχασαν ακαριαία τη ζωή τους ο 62χρονος πιλότος και μηχανικός Alessandro Angelo Muscinelli, κάτοικος Premeno, και η 63χρονη συνεπιβάτης Antonella Pagliarani, κάτοικος Μιλάνου.

Αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος ήταν ο αδελφός του πιλότου (και σύντροφος της Pagliarani), ο οποίος βρισκόταν ήδη στην περιοχή του φράγματος και παρακολούθησε έντρομος την πτώση στο παρακείμενο λιβάδι.

Το χρονικό της πρόσκρουσης

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των αρχών της περιοχής Verbano-Cusio-Ossola, το αεροσκάφος προσέκρουσε στα καλώδια του τελεφερίκ της Enel που οδηγεί στο Camposecco, τα οποία εκτείνονται σε ύψος άνω των 100 μέτρων.

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Τη δραματική αλληλουχία των γεγονότων επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος της Antrona Schieranco, Franco Borsotti, ο οποίος έγινε μάρτυρας του περιστατικού από το μπαλκόνι του: «Το αεροσκάφος πετούσε κανονικά όταν ξαφνικά είδα μια πύρινη σφαίρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αναφλέγη τη στιγμή που άγγιξε τα καλώδια του τελεφερίκ».

Οι έρευνες και τα ερωτήματα των αρχών

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν προανάκριση για την πλήρη ανασύνθεση των συνθηκών του δυστυχήματος. Επιβεβαιώθηκε ότι το αυτόγυρο δεν απογειώθηκε από το γειτονικό αεροδρόμιο της Masera. Η βάση αναχώρησης παραμένει άγνωστη.

Το περιστατικό συνέβη εντός του Φυσικού Πάρκου της Άνω Κοιλάδας Antrona. Όπως επισήμανε ο δήμαρχος, δεν φαίνεται να είχε υποβληθεί σχετική αίτηση για άδεια υπερπτήσης.

Η εγκατάσταση του τελεφερίκ βρίσκεται στο σημείο εδώ και 60 χρόνια και είναι πλήρως χαρτογραφημένη. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αεροπορικά συνεργεία διάσωσης, η πυροσβεστική και αστυνομικές δυνάμεις για τη διαχείριση της κατάστασης και τη συλλογή στοιχείων.