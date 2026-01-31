Το είδαμε και αυτό: Άγγελος που μοιάζει στη Μελόνι βρέθηκε σε τοιχογραφία εκκλησίας στην Ιταλία

Μία απίστευτη ανακάλυψη παρατηρήθηκε επειτα από συντήρηση τοιχογραφίας η οποία βρίσκεται στη γνωστή εκκλησία της Ρώμης «Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα».

Ένας άγγελος που αποτυπώνεται στην τοιχογραφία απέκτησε ξαφνικά όμοια χαρακτηριστικά προσώπου με αυτά της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα La Repubblica.

Ο ιερέας της εκκλησίας δήλωσε ότι «πράγματι, υπάρχει μια ομοιότητα», ωστόσο προσθέτοντας πως οι έλεγχοι έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών από την Εφορία Αρχαιοτήτων.

Ο Τύπος πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν φέρεται να πραγματοποιήθηκε από επαγγελματία συντηρητή, αλλά από καθολικό νεωκόρο ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ονομάζεται Μπρούνο Βαλεντινέτι.

There's a major ongoing controversy in Italy: after the restoration of the San Lorenzo in Lucina church in Rome, one angel now appears to have Giorgia Meloni's face. pic.twitter.com/8Vi1nhH9IQ — Antonello Guerrera (@antoguerrera) January 31, 2026

Στο παρελθόν, φέρεται να είχε συνεργαστεί σε τοιχογραφίες που είχε παραγγείλει για έπαυλή του, ο Σίλβιο Mπερλουσκόνι.

Μέχρι στιγμής η Τζόρτζια Μελόνι δεν έχει προβεί σε σχολιασμό του θέματος. Η κεντροαριστερή αντιπολίτευΑλεσσάντρο Τζούση του Δημοκρατικού Κόμματος, όμως, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το συμβάν και ζήτησε την άμεση παρέμβαση του υπουργού Πολιτισμού, Αλεσσάντρο Τζούλι, όπως και της Εφορίας Αρχαιοτήτων της Αιώνιας Πόλης.