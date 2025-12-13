«Το είχε πάρει για εσένα πριν πεθάνει»: Η ανατριχιαστική ιστορία το βράδυ των Χριστουγέννων

Υπάρχουν ιστορίες που ακροβατούν ανάμεσα στη σκληρή σύμπτωση και το μεταφυσικό. Βιώματα που μένουν χαραγμένα στο μυαλό, υπενθυμίζοντας ότι η αγάπη και η απώλεια δεν ακολουθούν πάντα τη λογική. Ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων, τέτοιες αφηγήσεις αποκτούν έναν ιδιαίτερο, σχεδόν μαγικό, χαρακτήρα.

Είτε το ονομάσει κανείς το «πνεύμα των Χριστουγέννων», είτε μια απίθανη σύμπτωση, η ιστορία της Τζούντιθ Πρέστον (Judith Preston) δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο.

Το τηλεφώνημα που άλλαξε τα Χριστούγεννα

Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, η Τζούντιθ γυρνούσε βράδυ από τη δουλειά της όταν δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τη μητέρα της. Τα λόγια της ήταν βαριά: η αδερφή της, Γιαν, είχε υποστεί εγκεφαλικό ανεύρυσμα και βρισκόταν σε κώμα.

Η μητέρα της, γνωρίζοντας ότι η Τζούντιθ ήταν πάνω από δύο ώρες μακριά και ο δρόμος ήταν χιονισμένος, τη συμβούλευσε να μην ρισκάρει. «Δεν πρόκειται να ξυπνήσει. Έλα το πρωί», της είπε, ζητώντας της να μείνει ασφαλής.

Η Τζούντιθ κάθισε στην άκρη του κρεβατιού της, κλαίγοντας και προσπαθώντας από μακριά να «μιλήσει» στην αδερφή της, να της μεταφέρει όλη της την αγάπη. Τελικά, την πήρε ο ύπνος, δίχως να γνωρίζει ότι η Γιαν θα την αποχαιρετούσε με τον πιο απρόσμενο τρόπο.

Το όνειρο που βγήκε αληθινό

Όταν αποκοιμήθηκε, είδε ένα όνειρο τρομακτικά καθαρό. Είδε ένα ανθρώπινο αυτί, το οποίο έτρεμε ελαφρά, στολισμένο με χρυσά σκουλαρίκια από τα οποία κρέμονταν λεπτές αλυσίδες. Η εικόνα ήταν τόσο έντονη που χαράχτηκε αμέσως στη μνήμη της.

Η Τζούντιθ αρχικά ερμήνευσε το όνειρο ως μια επιβεβαίωση: η αδερφή της άκουσε τις προσευχές και τα λόγια αγάπης που της είχε στείλει λίγο νωρίτερα.

Λίγες ημέρες αργότερα, η αδερφή της κατέληξε, δίχως να ξυπνήσει ποτέ. Το πένθος σκέπασε την οικογένεια, αλλά η εικόνα των χρυσών σκουλαρικιών δεν έπαψε να επιστρέφει στη σκέψη της Τζούντιθ, χωρίς να μπορεί να καταλάβει το γιατί.

Ένα «αντίο» από την Γιαν

Κατά τη διάρκεια μιας εξόδου για ψώνια των Χριστουγέννων, η Τζούντιθ βρέθηκε με τη μητέρα της μπροστά σε μια βιτρίνα κοσμηματοπωλείου. Ο πωλητής, με την ευκαιρία, έδωσε στη Τζούντιθ να δει ένα ζευγάρι σκουλαρίκια.

Η γυναίκα πάγωσε. Ήταν ακριβώς τα ίδια με αυτά που είχε δει στο όνειρό της το βράδυ που έμαθε για το ανεύρυσμα της Γιαν. Ίδια στη λεπτομέρεια, στο σχέδιο, ακόμα και στον τρόπο που κινούνταν.

Πριν προλάβει να πει κάτι στη μητέρα της για το όνειρο, εκείνη δάκρυσε. «Τα ίδια σκουλαρίκια υπάρχουν στο σπίτι», της είπε η μητέρα της. «Στα είχε πάρει η Γιαν για να σου τα χαρίσει τα φετινά Χριστούγεννα...»!

Για την οικογένεια, το περιστατικό λειτούργησε ως μια απρόσμενη μορφή αποχαιρετισμού. Ήταν μια «Το είχε πάρει για εσένα πριν πεθάνει»: Η ανατριχιαστική ιστορία το βράδυ των Χριστουγέννων που προσέφερε παρηγοριά μέσα στη δύσκολη περίοδο των γιορτών. Ένα τελευταίο δώρο, που δεν έφτασε ποτέ εγκαίρως, αλλά βρήκε τελικά τον δικό του τρόπο να παραδοθεί.