Εικόνα ακατάλληλη για υψοφοβικούς: Ανέβηκε σε ουρανοξύστη 500 μέτρων χωρίς σχοινί

Το ακατόρθωτο πέτυχε ο αναρριχητής, Alex Honnold, ο οποίος ανέβηκε σε ένα από τα υψηλότερα κτίρια του κόσμου, χωρίς να έχει προστατευτικό σχοινί.

Την Κυριακή (25/01) επί 92 λεπτά, κόσμος είχε συγκεντρωθεί κάτω από το κτίριο Taipei 101 για να παρακολουθήσει την προσπάθεια του Honnold να αναρριχηθεί στο κτίσμα που κανείς, στο παρελθόν, δεν είχε «κατακτήσει».

Χρειάστηκε κάτι περισσότερο από μιάμιση ώρα ώστε να σκαρφαλώσει τον 508 μέτρων ουρανοξύστη και όταν έφτασε στη μεταλλική κορυφή, στάθηκε να χαμογελά σαν να έκανε το πιο απλό πράγμα στον κόσμο.

Στην προσπάθειά του είχε μόνους συμμάχους το σώμα και τη διάθεσή του, καθώς δεν ήταν δεμένος με σχοινί, αλλά ούτε και είχε κάποιο προστατευτικό δίχτυ ή άλλα μέσα επιβίωσης σε περίπτωση λάθος υπολογισμού. Κάθε τόσο σταμάταγε για να βάλει κιμωλία στα χέρια του, για να μην γλιστράει, και έκανε διαλείμματα στα μπαλκόνια για να ανακτήσει δυνάμεις.

Ο Alex Honnold σκαρφαλώνει σε κτίριο της Ταϊπέι χωρίς προστατευτικά σχοινιά | EPA/RITCHIE B. TONGO/ΑΠΕ-ΜΠΕ



Παρότι είχε βάλει στο στόχαστρό του το Taipei 101 εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, δεν είχε παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία, ώσπου το Netflix του πρότεινε να κάνει live stream από την προσπάθειά του.

Ο ίδιος έκανε λόγο για τη «μεγαλύτερη αστική αναρρίχηση στα χρονικά» και παραδέχθηκε πως η μεγαλύτερή του πρόκληση ήταν να διατηρήσει την ψυχραιμία του.

«Με τον κόσμο και όλη αυτή την εμπειρία, το να έχω κόσμο να με παρακολουθεί, απλά έκανε την προσπάθεια ακόμα πιο έντονη» είπε. «Αλλά, καθώς ανέβαινα, χαλάρωνα όλο και περισσότερο και σκεφτόμουν: "Έχει τόση πλάκα, γι΄αυτό το κάνω"».

Ο Alex Honnold σκαρφαλώνει σε κτίριο της Ταϊπέι χωρίς προστατευτικά σχοινιά | EPA/RITCHIE B. TONGO/ΑΠΕ-ΜΠΕ



Δεν είναι ο πρώτος που έχει ανέβει στο τεράστιο κτίριο, το έκανε και ο Alain Robert το 2004, αλλά εκείνος είχε χρησιμοποιήσει σχοινιά.

Η - πολύ αγχωμένη - σύζυγός του Sanni McCandless βρισκόταν στο εσωτερικό του Taipei 101 και τον χαιρετούσε μέσα από το τζάμι. Μετά την προσπάθειά του, τον συνάντησε σε ένα από τα μπαλκόνια, τον αγκάλιασε και του είπε, χιουμοριστικά: «Είχα κρίση πανικού καθ' όλη τη διάρκεια».

Το 2004, όταν εγκαινιάστηκε, ήταν το υψηλότερο κτίριο του κόσμου, αλλά ο τίτλος πια ανήκει στο Burj Kalifa των 828 μέτρων. Πλέον, υπάρχουν άλλα 10 κτίρια μεγαλύτερα από αυτό της Ταϊβάν, όπως το One World Trade Center στη Νέα Υόρκη.

Ο Alex Honnold σκαρφαλώνει σε κτίριο της Ταϊπέι χωρίς προστατευτικά σχοινιά | EPA/RITCHIE B. TONGO/ΑΠΕ-ΜΠΕ

