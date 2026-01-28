Μενού

Εικόνες καταστροφής στην Πορτογαλία από την κακοκαιρία Kristin: Τουλάχιστον δύο νεκροί

Τα πορτογαλικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για δύο νεκρούς μετά την κακοκαιρία Kristin, η οποία σάρωσε στη χώρα. Η Πολιτική Προστασία ανταποκρίθηκε σε 1.500 περιστατικά.

Reader symbol
Newsroom
κακοκαιρία
Στιγμιότυπο από την κακοκαιρία Kristin στην Πορτογαλία | porfiriojoao1@Χ
  • Α-
  • Α+

Εικόνες καταστροφής έρχονται από την Πορτογαλία, αφού «χτύπησε» τη χώρα η κακοκαιρία «Kristin» και ήδη έχουν καταγραφεί δύο νεκροί.

Μάλιστα, πολλά τοπικά μέσα αναφέρουν τρεις θανάτους από τα ακραία φαινόμενα, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί. Κατά τις σημερινές (28/1) καιρικές συνθήκες, μια σπάνια ριπή ανέμου αναπτύχθηκε με την καταιγίδα, εντείνοντας τους ανέμους με δύναμη τυφώνα.

Το σύστημα σάρωσε την Ιβηρική Χερσόνησο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές πολιτικής προστασίας ανταποκρίθηκαν σε σχεδόν 1 500 περιστατικά που σχετίζονταν με τις καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα, όπως πεσμένα δέντρα, πλημμύρες και διακοπές ρεύματος.

Τα σχολεία έκλεισαν σε πολλούς δήμους και οι κάτοικοι των πιο πληγείσων περιοχών κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους. Τουλάχιστον 14 εθνικές οδοί έκλεισαν σε ολόκληρη τη χώρα λόγω της καταιγίδας Kristin.


 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ