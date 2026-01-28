Εικόνες καταστροφής στην Πορτογαλία από την κακοκαιρία Kristin: Τουλάχιστον δύο νεκροί

Εικόνες καταστροφής έρχονται από την Πορτογαλία, αφού «χτύπησε» τη χώρα η κακοκαιρία «Kristin» και ήδη έχουν καταγραφεί δύο νεκροί.
Μάλιστα, πολλά τοπικά μέσα αναφέρουν τρεις θανάτους από τα ακραία φαινόμενα, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί. Κατά τις σημερινές (28/1) καιρικές συνθήκες, μια σπάνια ριπή ανέμου αναπτύχθηκε με την καταιγίδα, εντείνοντας τους ανέμους με δύναμη τυφώνα.
Το σύστημα σάρωσε την Ιβηρική Χερσόνησο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές πολιτικής προστασίας ανταποκρίθηκαν σε σχεδόν 1 500 περιστατικά που σχετίζονταν με τις καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα, όπως πεσμένα δέντρα, πλημμύρες και διακοπές ρεύματος.
Τα σχολεία έκλεισαν σε πολλούς δήμους και οι κάτοικοι των πιο πληγείσων περιοχών κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους. Τουλάχιστον 14 εθνικές οδοί έκλεισαν σε ολόκληρη τη χώρα λόγω της καταιγίδας Kristin.
- Δεν ήταν τυχαίο το τροχαίο των οπαδών του ΠΑΟΚ: Τράκαραν στον «δρόμο του θανάτου» της Ρουμανίας
- Lane Assist: Πώς λειτουργεί το σύστημα που φέρεται να μπλόκαρε το τιμόνι στη Ρουμανία
- Το πρόβλημα που δεν στάθμισε η Καρυστιανού, η άνω τελεία στην Όλγα και οι ανατροπές λόγω των τραγωδιών
- Το «καρφί» Λιάγκα για Καλημέρα Ελλάδα: «Δεν οφείλεται σε μας η καθυστέρηση, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.