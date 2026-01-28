Εικόνες καταστροφής στην Πορτογαλία από την κακοκαιρία Kristin: Τουλάχιστον δύο νεκροί

Εικόνες καταστροφής έρχονται από την Πορτογαλία, αφού «χτύπησε» τη χώρα η κακοκαιρία «Kristin» και ήδη έχουν καταγραφεί δύο νεκροί.

Μάλιστα, πολλά τοπικά μέσα αναφέρουν τρεις θανάτους από τα ακραία φαινόμενα, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί. Κατά τις σημερινές (28/1) καιρικές συνθήκες, μια σπάνια ριπή ανέμου αναπτύχθηκε με την καταιγίδα, εντείνοντας τους ανέμους με δύναμη τυφώνα.

Efeitos da tempestade Kristin, em Portugal, na zona oeste do país, principalmente na região de Leiria.



Fotografias: João Porfírio / @observadorpt pic.twitter.com/keWXib8n1M — João Porfírio (@porfiriojoao1) January 28, 2026

Το σύστημα σάρωσε την Ιβηρική Χερσόνησο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές πολιτικής προστασίας ανταποκρίθηκαν σε σχεδόν 1 500 περιστατικά που σχετίζονταν με τις καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα, όπως πεσμένα δέντρα, πλημμύρες και διακοπές ρεύματος.

Τα σχολεία έκλεισαν σε πολλούς δήμους και οι κάτοικοι των πιο πληγείσων περιοχών κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους. Τουλάχιστον 14 εθνικές οδοί έκλεισαν σε ολόκληρη τη χώρα λόγω της καταιγίδας Kristin.

Esta quarta-feira foram registadas pelo menos 2600 ocorrências em Portugal continental devido à depressão Kristin, sobretudo queda de árvores e de estruturas e inundações.

Os distritos de Leiria, Coimbra, Lisboa e Santarém foram os mais afetados, segundo a Proteção Civil. pic.twitter.com/h7GzLXlgcu — Now Canal (@Now_Canal_) January 28, 2026



