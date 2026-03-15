«Είμαι ακόμα ζωντανός»: Ο Νετανιάχου πίνει καφέ, μετράει τα δάχτυλά του και απαντά στα fake news περί θανάτου του

Με έναν άκρως απρόσμενο τρόπο -εν μέσω πολέμου- επέλεξε να απαντήσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στις φήμες που κατέκλυσαν τα media και τον ήθελαν νεκρό, έπειτα από χτύπημα του Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δημοσίευσε ένα νέο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται εντελώς χαλαρός μέσα σε μια καφετέρια, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο και λακωνικό μήνυμα: «Είμαι ακόμα ζωντανός».

Η κίνησή του να μετρήσει επιδεικτικά τα δάχτυλά του στην κάμερα αποτέλεσε την άμεση, σαρκαστική του απάντηση στις θεωρίες συνωμοσίας των τελευταίων ημερών. Συγκεκριμένα, χρήστες του διαδικτύου είχαν απομονώσει καρέ από το προηγούμενο διάγγελμά του, υποστηρίζοντας πως εμφανίζεται με έξι δάχτυλα, σε μια προσπάθεια να πείσουν ότι το βίντεο ήταν κατασκευασμένο με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για να αποκρυφτεί ο υποτιθέμενος θάνατός του.