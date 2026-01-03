«Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την εξουσία»: Η πρώτη δήλωση της Ματσάδο μετά τη σύλληψη Μαδούρο



Στην πρώτη της δήλωση μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο προχώρησε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δηλώνοντας έτοιμη να αναλάβει την εξουσία. Μάλιστα, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι θα απελευθερώσει πολιτικούς κρατουμένους ενώ δεν δίστασε να «δώσει συγχαρητήρια» στην κυβέρνηση Τραμπ για την «επιβολή του νόμου».

Συγκεκριμένα, δήλωσε στο X: «Ο Νικολάς Μαδούρο από σήμερα αντιμετωπίζει τη διεθνή δικαιοσύνη για τα αποτρόπαια εγκλήματα που διέπραξε εναντίον των Βενεζουελάνων και πολιτών πολλών άλλων εθνών. Απέναντι στην άρνησή του να αποδεχθεί μια διαπραγματευμένη έξοδο, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εκπλήρωσε την υπόσχεσή της να επιβάλει τον νόμο.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

Έφτασε η ώρα η Λαϊκή Κυριαρχία και η Εθνική Κυριαρχία να επικρατήσουν στη χώρα μας. Θα αποκαταστήσουμε την τάξη, θα απελευθερώσουμε τους πολιτικούς κρατούμενους, θα χτίσουμε μια εξαιρετική χώρα και θα φέρουμε τα παιδιά μας πίσω στο σπίτι.

Αγωνιζόμαστε εδώ και χρόνια, τα δώσαμε όλα και άξιζε τον κόπο. Αυτό που έπρεπε να συμβεί, συμβαίνει.

Αυτή είναι η ώρα των πολιτών. Εκείνων που ρισκάραμε τα πάντα για τη δημοκρατία στις 28 Ιουλίου. Εκείνων που επιλέξαμε τον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια ως νόμιμο Πρόεδρο της Βενεζουέλας, ο οποίος πρέπει να αναλάβει άμεσα τη συνταγματική του θητεία και να αναγνωριστεί ως Αρχηγός της Εθνικής Ένοπλης Δύναμης από όλους τους αξιωματικούς και στρατιώτες που την απαρτίζουν.

Σήμερα είμαστε έτοιμοι να επιβάλουμε την εντολή μας και να αναλάβουμε την εξουσία. Ας παραμείνουμε σε εγρήγορση, ενεργοί και οργανωμένοι μέχρι να ολοκληρωθεί η Δημοκρατική Μετάβαση. Μια μετάβαση που μας χρειάζεται όλους.

Προς τους Βενεζουελάνους που βρίσκονται μέσα στη χώρα μας: να είστε έτοιμοι να θέσετε σε εφαρμογή όσα πολύ σύντομα θα σας ανακοινώσουμε μέσω των επίσημων καναλιών μας.

Προς τους Βενεζουελάνους που βρίσκονται στο εξωτερικό: σας χρειαζόμαστε κινητοποιημένους, ενεργοποιώντας κυβερνήσεις και πολίτες σε όλο τον κόσμο και δεσμεύοντάς τους από τώρα στη μεγάλη επιχείρηση οικοδόμησης της νέας Βενεζουέλας.

Σε αυτές τις αποφασιστικές ώρες, λάβετε όλη μου τη δύναμη, την εμπιστοσύνη και την αγάπη μου. Παραμένουμε όλοι σε επαγρύπνηση και σε επαφή.

Η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη, Πάμε με το χέρι του Θεού, μέχρι το τέλος», δήλωσε με επιστολή που δημοσίευσε στα social media.