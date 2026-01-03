Τραμπ: «Ο Μαδούρο και η σύζυγός του μεταφέρονται στη Νέα Υόρκη» - Τι δήλωσε για την Μαρία Ματσάδο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αφού επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα (3/1) τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες από τις δυνάμεις Delta Force των ΗΠΑ, δήλωσε ότι μεταφέρθηκαν σε πλοίο μετά τη σύλληψή τους από τις αμερικανικές δυνάμεις και θα μεταφερθούν στη Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του Μαδούρο όσο κατά της συζύγου στη Νέα Υόρκη.

Aνέφερε επίσης πως κανένας Αμερικανός δεν σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, σημειώνοντας πως τώρα οι ΗΠΑ παίρνουν αποφάσεις για το τι θα ακολουθήσει για την ηγεσία της Βενεζουέλας. Είπε πως θα εξετάσουν κατά πόσον θα τεθεί στην ηγεσία της Βενεζουέλα η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν πολύ έντονα» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, δήλωσε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

«Έχουμε τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, τις μεγαλύτερες, τις σπουδαιότερες, και θα εμπλακούμε πολύ ενεργά σε αυτό», είπε.

Πρόσθεσε, όπως επισημαίνει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως έχει καλή σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ότι η Κίνα δεν θα έχει πρόβλημα με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, γιατί «θα πάρουν πετρέλαιο».

Η επιχείρηση κατά του Μαδούρο στέλνει ένα μήνυμα, είπε, προσθέτοντας πως όσοι οι πιστοί στον Μαδούρο δεν θα έχουν καλό μέλλον αν παραμείνουν πιστοί στον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας