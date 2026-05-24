Είναι πράγματι κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν; Τα τελευταία δεδομένα από Ουάσινγκτον και Τεχεράνη

Μπορεί ΗΠΑ και Ιράν να μιλούν για σημαντική πρόοδο και σύγκλιση, υπάρχουν όμως ακόμη ανοικτά ζητήματα για το τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει το Μνημόνιο Κατανόησης που θέλουν να υπογράψουν οι δύο πλευρές.

Είναι ενδεικτικό ότι με μια νέα ανάρτησή του στο Truth Social, αφού επισημαίνει άλλη μια φορά ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με εποικοδομητικό και συντεταγμένο τρόπο, ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί και τις δυο πλευρές να μην κλείσουν συμφωνία βιαστικά.

Είναι γνωστό ότι και οι δυο πλευρές συμφωνούν σε μια εκεχειρία 60 ημερών που θα αφορά σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αναφέρει η ΕΡΤ.

Υπάρχουν όμως ακόμη σημαντικές διαφωνίες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – αν θα γίνει με τέλη διέλευσης όπως ζητά πεισματικά η Τεχεράνη – και τι θα γίνει με τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της. Αν δηλαδή θα αρθούν – όπως η ίδια ζητά εκ των προτέρων, έστω και σταδιακά – για να συζητήσει για το πυρηνικό πρόγραμμα της και κυρίως, για το τι θα γίνει με το υπάρχον απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι παρά αυτά τα κενά που υπάρχουν, οι χώρες του Κόλπου δείχνουν να στηρίζουν τη διαφαινόμενη συμφωνία. Σε αντίθεση με το Ισραήλ, το οποίο βλέπει ότι δεν ικανοποιούνται βασικοί όροι στην ασφάλεια του.

Βλέπει ότι δίνεται μια προτεραιότητα στα Στενά του Ορμούζ και ότι δεν υπάρχουν ρήτρες ούτε για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά ούτε το τι θα γίνει και με τους βραχίονες της, κυρίως στο Λίβανο και τη Χεζμπολάχ – τον αφοπλισμό της ή όχι.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, πρόκειται για μια συμφωνία που θέλει ο ίδιος ο Τραμπ, γιατί του δίνει χρονικά το περιθώριο να αναπνεύσει πολιτικά και γιατί μειώνει σημαντικά και τις πιθανότητες να επιστρέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό τον πόλεμο.