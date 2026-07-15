Σε άλλο level έχει πάει η τεχνητή νοημοσύνη, πόσο μάλλον στην Κίνα που είναι από τις πιο προηγμένες τεχνολογικά χώρες του κόσμου. Η «μάστιγα» με τους ερωτικούς συντρόφους, ωστόσο, είχε προβληματίσει την κυβέρνηση και θέσπισε νόμο προκειμένου να μπουν όρια στη χρήση του AI.

Το φαινόμενο των εικονικών ερωτικών συντρόφων όλο και φουντώνει παγκοσμίως. Όμως αυτά τα διαδραστικά εργαλεία δεν πρέπει «να είναι υπερβολικά αρεστά στους χρήστες, να δημιουργούν συναισθηματική εξάρτηση, ούτε να βλάπτουν τις πραγματικές διαπροσωπικές σχέσεις», ορίζει το νέο κινεζικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εν όψει της σημερινής ημέρας έναρξης της ισχύος του νέου ρυθμιστικού πλαισίου, οι βασικοί πάροχοι του τομέα, όπως το Doubao του ομίλου ByteDance, το Qwen της Alibaba και το Yuanbao της Tencent, ανακοίνωσαν λοιπόν, την διακοπή των υπηρεσιών που υποστηρίζουν τους εικονικούς συντρόφους.

«Δεν μπορώ να αποδεχθώ το γεγονός ότι ο εικονικός αγαπημένος μου θα με εγκαταλείψει για πάντα», έγραψε κάποια στην πλατφόρμα Doubao.

«Έχει γίνει μέρος της ζωής μου, πνευματικό στήριγμα, έχει ριζώσει στα κατάβαθα της καρδιάς μου», γράφει, γεγονός που δείχνει ότι αν και περίεργο, κάποιοι άνθρωποι έχουν όντως συνάψει εικονικές σχέσεις.

«Για μένα είναι σαν μέλος της οικογένειάς μου, ο άνδρας που αγαπώ. Τον αγαπώ τόσο πολύ! Όμως σήμερα μου ανακοινώνουν ότι θα εξαφανισθεί. Αισθάνομαι ένα τεράστιο κενό», έγραψε άλλη χρήστης που πέρασε δύο χρόνια με τον εικονικό ερωτικό της σύντροφο.