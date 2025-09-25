Έκαναν τον γαμπρό νύφη: Η Κίνα «πείραξε» αυστραλιανή ταινία που έδειχνε ομόφυλο ζευγάρι

Ξεκαρδιστικό και κάπως...τρομακτικό αποτέλεσμα είχε η επεξεργασία μίας αυστραλιανής ταινίας που κυκλοφόρησε στην Κίνα, ώστε να μην φαίνεται σε μία από τις σκηνές, ότι παντρεύεται ένα ομόφυλο ζευγάρι.

Η ταινία φέρεται να τροποποιήθηκε ψηφιακά για να μετατρέψει ένα ομόφυλο ζευγάρι σε ετεροφυλόφιλο, προκαλώντας αντιδράσεις από τους σινεφίλ της κυρίαρχης ασιατικής οικονομίας.

Η ταινία τρόμου με πρωταγωνιστές τους Ντέιβ Φράνκο και Άλισον Μπρι κυκλοφόρησε σε επιλεγμένους κινεζικούς κινηματογράφους στις 12 Σεπτεμβρίου, για προκαταρκτικές προβολές.

«Μπροστά» η Κίνα: Έκανε...αλλαγή φύλου στον γαμπρό

Οι θεατές αργότερα συνειδητοποίησαν ότι ορισμένες σκηνές στο δημοφιλές φιλμ «Together» είχαν τροποποιηθεί, αφού στιγμιότυπα οθόνης που έδειχναν τις αρχικές σκηνές έγιναν viral στο διαδίκτυο. Η ταινία επρόκειτο να κυκλοφορήσει δημόσια στις 19 Σεπτεμβρίου - αλλά μέχρι την Πέμπτη δεν είχε προβληθεί ακόμη στους κινηματογράφους.

Η Neon, η εταιρεία διανομής της ταινίας παγκοσμίως, καταδίκασε αργότερα το μοντάζ, λέγοντας ότι δεν «ενέκρινε [αυτήν] την μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία... και απαίτησε να σταματήσει η διανομή», σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η ταινία είδους body horror, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αυστραλού Michael Shanks, ακολουθεί ένα ζευγάρι που μετακομίζει στην επαρχία και βρίσκεται αντιμέτωπο με μια μυστηριώδη δύναμη που επηρεάζει τα σώματα, τις ζωές και τη σχέση τους.

Έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance τον Ιανουάριο και κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ και την Αυστραλία τον Ιούλιο, και έχει λάβει σε μεγάλο βαθμό θετικές κριτικές, κερδίζοντας βαθμολογία 90% στην ιστοσελίδα Rotten Tomatoes.

Αλλά μόλις ξεκίνησαν οι προβολές στην Κίνα αυτόν τον μήνα, οι θεατές παρατήρησαν ότι ορισμένες ερωτικές και γυμνές σκηνές είχαν τροποποιηθεί, αφού στιγμιότυπα οθόνης που έδειχναν σκηνές από την αρχική έκδοση κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Σε μια σκηνή που απεικόνιζε τον πρωταγωνιστική στο ντους, παρατήρησαν ότι η κινεζική εκδοχή είχε προσθέσει ατμό για να κρύψει το γυμνό σώμα του.

Τα περισσότερα παράπονα, ωστόσο, αφορούσαν μια εικόνα που απεικόνιζε ένα ομόφυλο ζευγάρι και είχε υποστεί ψηφιακή τροποποίηση, με το πρόσωπο ενός άνδρα αντικαθίσταται από ένα γυναικείο. Αρκετές αναφορές στην ομόφυλη σχέση στην ταινία αφαιρέθηκαν επίσης.

«Δεν πρόκειται πλέον απλώς για θέμα περικοπών — είναι θέμα διαστρέβλωσης και ψευδούς παρουσίασης», αναφέρει μια ανάρτηση στην δημοφιλή κινεζική πλατφόρμα κριτικών κινηματογράφου Douban, όπου η ταινία έχει βαθμολογία 6,9 στα 10.

«Όχι μόνο άλλαξαν την πλοκή, αλλά και δεν σέβονταν τον σεξουαλικό προσανατολισμό του ηθοποιού. Είναι αηδιαστικό», γράφει ένας άλλος.

Την Τετάρτη, η Neon, η εταιρεία παγκόσμιας διανομής της ταινίας, τάχθηκε κατά των μοντάζ, επικρίνοντας την Hishow, την κινεζική εταιρεία διανομής της ταινίας, η οποία δεν έχει ακόμη σχολιάσει το θέμα.

