Εκατόμβη νεκρών στο Σουδάν μετά από κατολίσθηση: Εξαφανίστηκε ολόκληρο χωριό

Εκατόμβη νεκρών στο Σουδάν, καθώς κατολίσθηση κατέστρεψε ολοσχερώς χωριό στην οροσειρά Μάρα, με τις αρχικές εκτιμήσεις των Αρχών στο δυτικό κομμάτι της χώρας να κάνουν λόγο πως περισσότεροι από 1.000 άνθρωπο έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φονική κατολίσθηση σημειώθηκε στις 31 Αυγούστου, έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή. Το Κίνημα/Στρατού Απελευθέρωσης του Σουδάν, με ηγέτη τον Αμπντελγουαχίντ Νουρ, ανέφερε ότι μόνο ένας άνθρωπος επέζησε από την καταστροφή.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις σουδανικές αρχές ή ανεξάρτητα μέσα, ενώ η ανθρωπιστική πρόσβαση στη συγκεκριμένη περιοχή είναι εξαιρετικά περιορισμένη λόγω της συνεχιζόμενης εμφύλιας σύρραξης στη χώρα.

A landslide wiped out an entire village in Sudan



The disaster struck in the Jebel Marra mountains in the west of the country.



According to preliminary government data, the death toll exceeds one thousand, with only one survivor. pic.twitter.com/5b1BeJCvZM — NEXTA (@nexta_tv) September 2, 2025