Εκατόμβη νεκρών στο Σουδάν μετά από κατολίσθηση: Εξαφανίστηκε ολόκληρο χωριό

Η κατολίσθηση στο Σουδάν σημειώθηκε στο δυτικό κομμάτι της χώρας. Περισσότεροι από 1000 οι νεκροί.

Γυναίκα στο Σουδάν
Γυναίκα περπατά σε αγροτική περιοχή του Σουδάν | AP Photos / Business Wire
Εκατόμβη νεκρών στο Σουδάν, καθώς κατολίσθηση κατέστρεψε ολοσχερώς χωριό στην οροσειρά Μάρα,  με τις αρχικές εκτιμήσεις των Αρχών στο δυτικό κομμάτι της χώρας να κάνουν λόγο πως περισσότεροι από 1.000 άνθρωπο έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φονική κατολίσθηση σημειώθηκε στις 31 Αυγούστου, έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή. Το Κίνημα/Στρατού Απελευθέρωσης του Σουδάν, με ηγέτη τον Αμπντελγουαχίντ Νουρ, ανέφερε ότι μόνο ένας άνθρωπος επέζησε από την καταστροφή.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις σουδανικές αρχές ή ανεξάρτητα μέσα, ενώ η ανθρωπιστική πρόσβαση στη συγκεκριμένη περιοχή είναι εξαιρετικά περιορισμένη λόγω της συνεχιζόμενης εμφύλιας σύρραξης στη χώρα.

 

