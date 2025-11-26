Εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου σε κίνδυνο ενόψει Black Friday: «Καμπανάκι» από την Amazon

Με την Black Friday να πλησιάζει και αναμένοντας «βροχή» παραγγελιών, η Amazon προειδοποιεί εκατομμύρια χρήστες να ασφαλίσουν τους λογαριασμούς τους, καθως προβλέπει ότι περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να διατρέχουν κίνδυνο απάτης.

Καθώς η περίοδος των εκπτώσεων κορυφώνεται, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν τις καλύτερες εκπτώσεις για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους, κάτι το οποίο θα αυξήσει τον κίνδυνο απάτης μέσω email από υποτιθέμενους λιανοπωλητές. Έτσι, η Amazon προτρέπει τους πελάτες της να παραμένουν σε εγρήγορση.

Οι απατεώνες και οι χάκερ συχνά χρησιμοποιούν τις περιόδους εκπτώσεων ως μέσο για να προσπαθήσουν να ξεγελάσουν πολίτες ώστε να τους δώσουν προσωπικά στοιχεία, παριστάνοντας τους δημοφιλείς λιανοπωλητές.

Δεδομένου ότι είναι η δημοφιλέστερη διαδικτυακή αγορά στον κόσμο και θεωρείται ευρέως ως ένα πολύ ασφαλές μέρος για αγορές, η Amazon καθίσταται ιδανικός στόχος για τους απαταιώνες.

Έτσι η εταιρεία εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση για επίθεση στους χρήστες της, επιμένοντας ότι πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους. Στο email που στάλθηκε στους χρήστες στις 24 Νοεμβρίου, η Amazon ενημέρωσε ότι οι κυβερνοεγκληματίες θα στοχεύσουν πελάτες της για να αποκτήσουν «πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως προσωπικές ή οικονομικές πληροφορίες ή στοιχεία λογαριασμού Amazon».

Το προειδοποιητικό email της Amazon

Το email προειδοποιεί τους πελάτες της Amazon για την ακόλουθη λίστα πιθανών επιθέσεων:

Μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ανεπίσημων καναλιών και ζητούν πληροφορίες πληρωμής ή λογαριασμού

Email που φαίνονται επίσημα αλλά αποστέλλονται από ανεπίσημες διευθύνσεις

Ψεύτικα μηνύματα παράδοσης ή προβλημάτων λογαριασμού

Διαφημίσεις τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που προσφέρουν εκπληκτικές προσφορές

Ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις τεχνικής υποστήριξης.

Επιπλέον η Amazon έχει προσφέρει συμβουλές για την αποφυγή απάτης όλο το χρόνο, συμβουλεύοντας τους χρήστες της να:

Ρυθμίζουν τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων όταν είναι διαθέσιμος για τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς τους, για να αποτρέπουν την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό τους

Χρησιμοποιούν την εφαρμογή ή τον ιστότοπο της Amazon για κινητά μόνο για εξυπηρέτηση πελατών, αλλαγές λογαριασμού, παρακολούθηση παραδόσεων και επιστροφές χρημάτων

Χρησιμοποιούν κλειδί πρόσβασης, καθώς είναι ένας ασφαλέστερος τρόπος σύνδεσης από τη χρήση κωδικών πρόσβασης και λειτουργεί με το ίδιο πρόσωπο, δακτυλικό αποτύπωμα ή PIN που χρησιμοποιεί ο χρήστης ήδη για να ξεκλειδώσει τη συσκευή του