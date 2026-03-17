Έκδηλα τα σχέδια του Ισραήλ: Εκτόπισε 36.000 Παλαιστίνιους από τη Δυτική Όχθη σε έναν χρόνο

Επείγουσα έκκληση απηύθυνε σήμερα ο ΟΗΕ προς το Ισραήλ, ώστε να σταματήσει αμέσως την επέκταση των οικισμών του στη Δυτική Όχθη, η οποία προκάλεσε τον αναγκαστικό εκτοπισμό περισσότερων από 36.000 Παλαιστινίων σε διάστημα ενός έτους, προδίδοντας το συστηματικό σχέδιό του για εθνοκάθαρση.

Σύμφωνα με νέα έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα η οποία καλύπτει την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2024 ως τα τέλη Οκτωβρίου 2025, «ο εκτοπισμός περισσότερων από 36.000 Παλαιστίνιων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη συνιστά μαζική εκδίωξη σε πρωτοφανή κλίμακα».

Η Ύπατη Αρμοστεία υπογραμμίζει ότι «οι εκτοπισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι οποίοι συμπίπτουν με τον μαζικό εκτοπισμό Παλαιστίνιων στη Γάζα μοιάζουν να υποδεικνύουν μια συντονισμένη ισραηλινή πολιτική μαζικού αναγκαστικού εκτοπισμού».

Οι επεκτατικές βλέψεις του Ισραήλ

Στις 19 Φεβρουαρίου η Ύπατη Αρμοστεία είχε εκφράσει φόβους για «εθνοκάθαρση» στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη επισημαίνοντας μια σειρά από ισραηλινές ενέργειες, όπως «η εντατικοποίηση των επιθέσεων, η μεθοδική καταστροφή ολόκληρων συνοικιών, η άρνηση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και οι αναγκαστικoί εκτοπισμοί».

Η έκθεση αναφέρεται «στην προώθηση ή την έγκριση από τις ισραηλινές αρχές 36.973 οικιστικών μονάδων σε οικισμούς στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ και περίπου 27.200 στην υπόλοιπη Δυτική Όχθη».

Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν στη Δυτική Όχθη –εκτός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ– μεταξύ περίπου 3 εκατομμυρίων Παλαιστινίων, σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

Τα βίαια επεισόδια στην κατεχόμενη από το 1967 Δυτική Όχθη είχαν αυξηθεί μετά την έναρξη της εντατικοποιημένης γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα, στις 7 Οκτωβρίου 2023, και συνεχίζονται παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Στην έκθεσή της η Ύπατη Αρμοστεία καταγράφει 1.732 περιστατικά βίας από εβραίους εποίκους τα οποία προκάλεσαν θύματα ή υλικές ζημιές, έναντι 1.400 την προηγούμενη περίοδο (Νοέμβριος 2023 – τέλη Οκτωβρίου 2024).

«Η βία των εποίκων συνεχίστηκε με τρόπο συντονισμένο, στρατηγικό και σε μεγάλο βαθμό χωρίς τιμωρία, με τις ισραηλινές αρχές να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο», τονίζεται στην έκθεση.

«Η παράνομη μεταφορά» Παλαιστινίων «αποτελεί έγκλημα πολέμου», καταγγέλλει η Ύπατη Αρμοστεία. Και «υπό ορισμένες συνθήκες», τέτοιες πράξεις μπορούν ακόμη και να «συνιστούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».