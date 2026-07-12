Εκεχειρία ήταν και πάει: Το Ιράν έπληξε σκάφη και έκλεισε το Ορμούζ - Με βομβαρδισμούς απαντούν οι ΗΠΑ

Επιθέσεις σε δύο σκάφη στα Στενά του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν, με νέα ανάφλεξη να λαμβάνει χώρα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι ΗΠΑ απαντούν με βομβαρδισμούς σε ιρανικούς στόχους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα, Κυριακή (12/07) ότι έπληξαν και αδρανοποίησαν τα δύο σκάφη στο Στενό του Ορμούζ, αλλά και πως στοχοθέτησαν τη στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ με βαλλιστικούς πυραύλους, καταστρέφοντας, σύμφωνα με τους ίδιους, το κέντρο του συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών και εγκατάσταση διοίκησης και ελέγχου.

Σημειώνεται πως το ένα εκ των πλοίων είναι το M/V GFS Galaxy, το οποίο πλέει υπό κυπριακή σημαία.

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

Πρόσθεσαν ότι η επιχείρηση είχε στόχο κέντρα επιμελητειακής υποστήριξης για αμερικανικά ναυτικά σκάφη.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το πλήρωμα του πρώτου σκάφους το εγκατέλειψε, αφότου ξέσπασε πυρκαγιά εν πλω, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την UKMTO, το πλοίο δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε περίπου 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ, που ανήκει στο σουλτανάτο του Ομάν. «Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε σωστική λέμβο», ανέφερε η υπηρεσία.

Σημειώνεται πως οι Φρουροί ανέφεραν σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας, «έως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή».

Υπογραμμίζεται επίσης ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πλοίο να περάσει από το σημείο και ότι εάν ο εχθρός χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα το συμβάν για να εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τότε θα λάβει «σκληρή απάντηση».

Η απάντηση των ΗΠΑ

Με τη σειρά του, το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν «μετά την απροκάλυπτη επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του M/V GFS Galaxy, υπό κυπριακή σημαία πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη CENTCOM, «ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και της σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι «το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή», ανοίγοντας πυρ κατά πλοίων και ότι «τώρα πληρώνει» το τίμημα.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές τοποθεσίες στο νότιο Ιράν, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Μπουσέρ, Τσαμπαχάρ και το νησί Κεσμ.

Η αμερικανική πλευρά ενημέρωσε, ακόμα, πως αυτή τη βδομάδα έχει πλήξει περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), δυνατότητες του ναυτικού, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτιας επιτήρησης.

Iran made a poor choice. Now they pay. https://t.co/8m4fEfgrXv — Pete Hegseth (@PeteHegseth) July 11, 2026

Νέος συναγερμός στον Κόλπο

Λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί ξέσπασε νέος συναγερμός σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση πυραύλων και drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είδε αναχαιτίσεις βλημάτων και οι κάτοικοι έλαβαν στα κινητά τηλέφωνά τους μήνυμα από τις αρχές προκειμένου να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, όπου το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

