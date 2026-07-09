Axios: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για σύγκρουση μεγάλης διάρκειας με το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Ήδη η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, και τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ προδίδαν ένα περίεργο κλίμα στις σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι αποτελεί τον νούμερο ένα στόχο της Τεχεράνης. Παράλληλα, σήμερα, ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επανέλαβε ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν ξανά παρά μόνο με «ιρανικούς όρους».

Το τεταμένο κλίμα, επιβεβαιώνει και το Axios αποκαλύπτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για μια κατάσταση που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ανταλλαγή πυρών μεγάλης διάρκειας, με το Ιράν για το Στενό του Ορμούζ.

Η διάρκεια και η σοβαρότητα της νέας εκστρατείας εξαρτώνται αποκλειστικά από τις επόμενες κινήσεις της Τεχεράνης, δηλώνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο μέσο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τρέχουσα κλιμάκωση θα μπορούσε να διαρκέσει μία ή δύο ημέρες, μία εβδομάδα ή έναν μήνα, ανάλογα με το αν το Ιράν θα συνεχίσει τις επιθέσεις του σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ. «Θα τους χτυπήσουμε λίγο για να καταλάβουν ότι δεν κάνουμε πλάκα», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Στο «κόκκινο» η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η 60ήμερη εκεχειρία που περιγράφεται στο μνημόνιο κατανόησης (MOU) «έληξε» μετά από μια ανταλλαγή πυρών που προκλήθηκε από ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν στη συνέχεια έναν δεύτερο γύρο επιθέσεων κοντά στο Στενό του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε στόχους υποδομών εντός του Ιράν για πρώτη φορά μετά από μήνες.

Το Ιράν ανταπέδωσε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, επιμένοντας παράλληλα ότι δεν θα υποχωρήσει από τον ισχυρισμό του ότι ελέγχει το στενό.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες για αποκλιμάκωση, λέγοντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One ότι Ιρανοί αξιωματούχοι «τηλεφώνησαν πριν από λίγο» και «θέλουν να κάνουν μια συμφωνία».

Διαβάστε επίσης: Ιράν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν δύο γέφυρες – Επιθέσεις της Τεχεράνης σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ

Δεν ήταν σαφές σε ποια κλήση αναφερόταν ο Τραμπ και Ιρανοί αξιωματούχοι δεν επιβεβαίωσαν αμέσως καμία άμεση επικοινωνία.

«Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία. Δεν ξέρω αν θα τιμήσουν τη συμφωνία», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Είναι κάπως τρελοί, για να είμαι ειλικρινής».

Αναφορικά με την ιρανική πλευρά, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «εκφοβισμό και αθέτηση υποσχέσεων» και προειδοποίησε ότι το στενό θα ανοίξει ξανά μόνο με τους όρους της Τεχεράνης.

«Αν χτυπήσετε, θα δεχτείτε χτύπημα», έγραψε ο Γκαλιμπάφ στο X. «Το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει μόνο με «ιρανικές διευθετήσεις», όχι με αμερικανικές απειλές».

To Axios αναφέρει ότι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας για τα εμπορικά πλοία έχει γίνει κεντρικός στόχος για την κυβέρνηση Τραμπ, κυρίως για τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών ενέργειας.

Για το Ιράν, η διατήρηση του ελέγχου επί του στενού έχει γίνει βασικός στόχος σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Το ζήτημα ήταν κεντρική διάταξη στο Μνημόνιο Συνεργασίας ΗΠΑ-Ιράν και οι αντικρουόμενες ερμηνείες των ρητρών του στενού προκαλούν τώρα την κατάρρευση της συμφωνίας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας απαιτεί από το Ιράν να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ. Αλλά λίγο μετά την υπογραφή του, Ιρανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν τη συμφωνία, κατευθύνοντας πλοία μέσω μιας νότιας λωρίδας κοντά στις ακτές του Ομάν χωρίς την έγκριση της Τεχεράνης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι έχει περισσότερο περιθώριο κλιμάκωσης, επειδή εκατοντάδες πετρελαιοφόρα κατάφεραν να εγκαταλείψουν τον Κόλπο μέσω του στενού τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Τζέι Ντι Βανς, μετά τα πρώτα πυρά του Ιράν δήλωσε: ««Άρχισαν να πυροβολούν και αποφασίσαμε ότι ήρθε η ώρα να τους ανταποδώσουμε σκληρά. Είναι μια διαδικασία. Έχουμε υπομονή. Αν δεν νιώσουμε ότι παίρνουμε τη συμφωνία που θέλουμε, δεν πρόκειται να την κάνουμε. Εάν προσπαθήσουν να το κλείσουν, θα υπάρξει απάντηση από τον αμερικανικό στρατό», είπε ο Βανς μαρτυρώντας την αμερικανική στάση.