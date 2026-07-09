Νέος απολογισμός CENTCOM των ΗΠΑ: «Πλήξαμε 90 στόχους στο Ιράν για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ»

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε σήμερα (9/7) ότι οι δυνάμεις τους προχώρησαν σε έναν ακόμη γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, φερόμενα για να περιορίσουν τη δυνατότητα της Τεχεράνης να πλήττει στόχους στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περίπου 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων συστήματα αεράμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυραύλων και drones, ναυτικές δυνατότητες και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Η CENTCOM ανέφερε επίσης ότι στις 7 Ιουλίου οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περίπου 80 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), με στόχο, όπως υποστηρίζει, να επιβληθεί «υψηλό κόστος» στο Ιράν για την παραβίαση της εκεχειρίας μέσω επιθέσεων εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.

Ιράν¨- Νέο κύμα επιθετικότητας

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, έτοιμες και αποφασισμένες να πραγματοποιήσουν τις επιχειρήσεις που θα διατάξει ο αρχιστράτηγος», καταλήγει η ανακοίνωση της CENTCOM.

Το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, IRIB, μετέδωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν σιδηροδρομική γέφυρα έξω από την πόλη Ακαλά, στην επαρχία Γκολεστάν του βόρειου Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επτά «εχθρικά βλήματα» εκτοξεύθηκαν εναντίον της γέφυρας Ακ Τεκεχ Χαν περίπου στη 01:30 τοπική ώρα.

Από τα επτά πλήγματα, τα δύο προκάλεσαν εκρήξεις πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία δεν ανέφερε μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή την έκταση των ζημιών.

Το τοπικό παράρτημα των Φρουρών της Επανάστασης στη Γκολεστάν ανέφερε ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησε πως η απάντηση του Ιράν θα είναι «συντριπτική».

Όπως ανέφερε το Axios o αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυραύλους κρουζ και πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχειρία της 8ης Απριλίου.

Αντίποινα Ιράν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η σειρήνα ενεργοποιήθηκε», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, καλώντας τους πολίτες και τους κατοίκους «να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο».

Μετά το Μπαχρέιν σειρήνες προειδοποίησης για πυραυλική επίθεση ήχησαν σε Κουβέιτ και Κατάρ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές στις τρεις αραβικές χώρες του Κόλπου. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναχαίτισης εισερχόμενων drones και πυραύλων.