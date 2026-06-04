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Τραγωδία με νεκρό οδηγό ταξί στον Πειραιά: Η στιγμή της ανάσυρσης του οχήματος - Αποκαλυπτικές μαρτυρίες

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το ταξί στο νερό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός, δεν έχουν διευκρινιστεί αλλά υπάρχουν αποκαλυπτικές μαρτυρίες.

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Η στιγμή της ανάσυρσης του οχήματος που έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά
Η στιγμή της ανάσυρσης του οχήματος που έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
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Τραγικό τέλος είχε η μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε από το πρωί σήμερα, Πέμπτη (04/06) στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, όπου ένα ταξί κατέληξε μέσα στη θάλασσα και οι Αρχές ανέσυραν νεκρό τον οδηγό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο οδηγός ήταν εντός του οχήματος για λίγο λιγότερο από μία ώρα πριν πέσει το όχημα στο νερό.

Ειδικότερα και σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας εθεάθη να κάθεται εντός του ταξί για περίπου 40-50 λεπτά, πριν βάλει μπροστά το όχημα.

Ένα άτομο φαίνεται ότι τον προσέγγισε για να του μιλήσει, όταν εκείνος έβαλε τη ζώνη, ανέπτυξε ταχύτητα και κατέληξε στη θάλασσα, το βάθος της οποίας στο συγκεκριμένο σημείο ήταν μεγαλύτερο από 8 μέτρα. 

Μετά την ενημέρωση της αστυνομίας, στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή σκάφος του Λιμενικού, κλιμακίου της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρου οχήματος.

Οι διασώστες εντόπισαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του εντός το οχήματος, κατά την ίδια πηγή. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Τζάνειο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

Κάποια ώρα αργότερα ανασύρθηκε από το νερό και το όχημά του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. 

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