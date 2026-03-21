Έκκληση Πεζεσκιάν για άμεση παύση επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ για να τελειώσει ο πόλεμος

Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απηύθυνε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ζητώντας την άμεση παύση των επιθέσεων που αποδίδει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη παροχής εγγυήσεων ώστε να αποτραπεί η επανάληψη αντίστοιχων επιθέσεων στο μέλλον.
Παράλληλα, κάλεσε την ομάδα των BRICS να διαδραματίσει ανεξάρτητο ρόλο στην αποκλιμάκωση της κρίσης, ενώ πρότεινε τη δημιουργία ενός περιφερειακού πλαισίου ασφάλειας στη Δυτική Ασία, με στόχο τη διασφάλιση της ειρήνης χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.
Από την πλευρά του, ο Ναρέντρα Μόντι καταδίκασε τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας την ανάγκη να παραμείνουν ανοικτές και ασφαλείς οι θαλάσσιες οδοί.
