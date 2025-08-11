Έκκληση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τη Γάζα: «Υπόγραψε για τον τερματισμό της γενοκτονίας»

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα απευθύνουν δημόσια έκκληση ζητώντας τη συλλογή υπογραφών ώστε να ασκηθεί πίεση στην Ελληνική Κυβέρνηση και τη Βουλή για να αναλάβουν άμεσα δράση για την προστασία των αμάχων στη Γάζα και τον τερματισμό της γενοκτονίας.

Καλούν σε διπλωματική πίεση, άρση της πολιορκίας, προστασία ιατρικών δομών και διευκόλυνση ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Όλο αυτό το χρονικό διάστημα είμαστε μάρτυρες των εγκλημάτων που διαπράττονται στη Γάζα, αλλά και της υποκρισίας και της αδράνειας της διεθνούς κοινότητας, που επέτρεψε στο Ισραήλ να συνεχίσει να σφαγιάζει ανθρώπους με απόλυτη ατιμωρησία» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Έκκληση για υπογραφές

«Σας καλούμε να υπογράψετε την έκκληση https://msf.gr/petition-gaza/ και να ενώσετε τη φωνή σας μαζί μας ζητώντας από την Ελληνική Κυβέρνηση και τα μέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου να αναλάβουν άμεσα δράση για τα ακόλουθα ζητήματα:

Προστασία ανθρώπινων ζωών: Να λάβετε μέτρα και να χρησιμοποιήσετε άμεσα όλη τη διπλωματική ισχύ προς το κράτος του Ισραήλ και τους ηγέτες του για την προστασία των αμάχων στη Γάζα.

Άρση της πολιορκίας: Να απαιτήσετε τον άμεσο τερματισμό της πολιορκίας της Γάζα. Πρέπει να επιτευχθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός τώρα.

Διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας: Να υπερασπιστείτε δημόσια το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, καταγγέλλοντας τη χρήση τροφίμων, νερού και φαρμάκων ως όπλων πολέμου, και να ηγηθείτε πρωτοβουλιών για την απρόσκοπτη είσοδο και διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Προστασία των ιατρικών δομών: Οι επιθέσεις σε δομές υγείας πρέπει να σταματήσουν άμεσα, ως ζήτημα ύψιστης και άμεσης ανάγκης.

Άδεια μετακινήσεων για ιατρικούς λόγους: Να ηγηθείτε πρωτοβουλιών για την αύξηση των ιατρικών εκκενώσεων. Η Ελλάδα, όπως και οι άλλες χώρες της ΕΕ, πρέπει να ανοίξουν τις πόρτες τους για να δεχτούν περισσότερους ασθενείς που είναι παγιδευμένοι στη Γάζα και έχουν τεράστια ανάγκη από κρίσιμη, εξειδικευμένη φροντίδα, διασφαλίζοντας παράλληλα στους Παλαιστίνιους το δικαίωμά τους να επιστρέψουν στη Γάζα μετά τη θεραπεία.»