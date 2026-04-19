Εκλογές στη Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται με 37,5%, σύμφωνα με τα exit polls

Η Προοδευτική Βουλγαρία, το κόμμα του φιλορώσου πρώην προέδρου της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ (Rumen Radev) προηγείται στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στην Βουλγαρία, σύμφωνα με τα exit polls.
Όπως μεταφέρει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το κόμμα Ράντεφ συγκεντρώνοντας το 37,5% των ψήφων παίρνει προβάδισμα, ενώ δεύτερο με 16,2% ακολουθεί το κόμμα GERB του οποίου ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ, σύμφωνα με τα exit poll της εταιρείας Alpha Research που έχει την έδρα της στην Σόφια.
