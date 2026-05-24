Εκλογές στην Κύπρο: Νίκη του ΔΗΣΥ και του «παραδοσιακού» μπλοκ - Έπεσαν έξω τα exit polls

Άτομο ψηφίζει στις εκλογές | Intime
Εκπλήξεις επιφύλαξε το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο, καθώς η τελική εικόνα διαφοροποιήθηκε τόσο από τις αρχικές εκτιμήσεις όσο και από τα exit poll.

Το βασικό ερώτημα των τελευταίων ημερών ήταν η συμμετοχή των πολιτών και κυρίως αν οι μεγαλύτερες ηλικίες και οι ψηφοφόροι που παραδοσιακά απέχουν θα προσέρχονταν τελικά στις κάλπες.

Καθώς προχωρούσε η καταμέτρηση, διαμορφώθηκε σαφές προβάδισμα για τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και τον Δημοκρατικό Συναγερμό, τα οποία διατήρησαν σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς. Παράλληλα, το Δημοκρατικό Κόμμα κατάφερε επίσης να διατηρήσει τις δυνάμεις του.

Αντίθετα, χαμηλότερα από τις προσδοκίες κινήθηκαν τα μικρότερα κόμματα που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης, όπως το «Άλμα» και η «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου, τα οποία περιορίστηκαν περίπου στο 5%. Ειδικά για το Άλμα υπήρχαν προβλέψεις ακόμη και για διψήφιο ποσοστό.

Την ίδια ώρα, το ΕΛΑΜ κατέγραψε ποσοστό άνω του 10%, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της ακροδεξιάς στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Η αυξημένη συμμετοχή φαίνεται πως λειτούργησε υπέρ των παραδοσιακών κομμάτων, περιορίζοντας τη δυναμική των νεότερων πολιτικών σχηματισμών. Το αποτέλεσμα, όπως ανέφερε και η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, αποτυπώνει την επιλογή των πολιτών υπέρ της σταθερότητας.

