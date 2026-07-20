Οι αποφάσεις Μητσοτάκη για τις εκλογές, το ταξίδι στο Σάλτσμπουργκ και οι βουλευτές που δεν νιώθουν ακάλυπτοι

Στην εσωτερική μυθολογία του Ιουλίου, ο χρόνος των εκλογών είναι το βασικό ζητούμενο και όλοι έχουν μια καλή πληροφορία ή μια καλή ανάλυση για τις αποφάσεις του Μητσοτάκη.

Επειδή εμένα μου αρέσουν οι πληροφορίες και όχι οι αναλύσεις, κορυφαίος υπουργός που βρέθηκε πολύ πρόσφατα με τον Μητσοτάκη τον άκουσε να του λέει κάτι του στυλ «θα πάμε μέχρι τέλους».

Δηλαδή άνοιξη του 2027, χωρίς αυτό να σημαίνει υποχρεωτικά Μάρτιο. Με άλλα λόγια, αν και κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά, ο Μητσοτάκης παίζει το χαρτί της θεσμικής ολοκλήρωσης της δεύτερης θητείας του.

Η Κάρμεν και το Σάλτσμπουργκ

Είναι μάλλον παράδοξο για Έλληνα πρωθυπουργό να κάνει ταξίδια στο εξωτερικό τέλος Ιουλίου, αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο, όμως ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στην Αυστρία το άλλο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θα συναντηθεί με τον Αυστριακό Καγκελάριο Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ.

Γιατί στο Σάλτσμπουργκ; Γιατί την Κυριακή 26 του μήνα ανοίγει την αυλαία του το παγκόσμιας εμβέλειας Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ, με πρώτο έργο όπερας που «ανεβαίνει» φέτος τη διαχρονική Κάρμεν του Μπιζέ.

Η Κοινοβουλευτική και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα, καθώς λόγω της εορτής του Προφήτη Ηλία οι βουλευτές ήθελαν να μείνουν στις εκλογικές τους περιφέρειες χθες λόγω των πανηγυριών.

Ο Μητσοτάκης προφανώς θα επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ έχουν ήδη εγγραφεί για να μιλήσουν 20-30 βουλευτές. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος έχει ζητήσει από τους βουλευτές που ενεπλάκησαν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση γι’ αυτούς μπήκε στο αρχείο, να πάρουν τον λόγο και να μιλήσουν. Πολλοί εξ αυτών θα το κάνουν, άλλωστε υπάρχει και μια αισθητή βελτίωση στη σχέση των βουλευτών με το Μαξίμου, καθώς δεν αισθάνονται πλέον ακάλυπτοι.

Η ομολογία του Προέδρου

Δεν είναι εύκολο για ένα δημόσιο πρόσωπο να ομολογεί τα σφάλματα του. Ιδίως όταν αυτά έχουν να κάνουν με τον ιδιωτικό του βίο. Το έπραξε σε μια μάλλον θαρραλέα αποστροφή της συνέντευξής του στο ΒΗΜΑgazino ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, ο οποίος ομολόγησε ότι λόγω της μακράς ενασχόλησης του με την πολιτική δεν υπήρξε ο σύζυγος και πατέρας που θα έπρεπε.

Ο Πρόεδρος είναι παντρεμένος εδώ και χρόνια με τη δικηγόρο Φανή Σταθοπούλου, ενώ έχει δύο παιδιά που πορεύονται πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Πάντως, η κ. Σταθοπούλου θα είναι φέτος και στο κιόσκι της Προεδρίας, καθώς η πρόσκληση για τους πολιτικούς αρχηγούς, τους βουλευτές και τους υπουργούς είναι μετά συζύγων.