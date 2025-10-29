Μενού

Εκλογές στην Ολλανδία: Προηγείται το φιλοευρωπαϊκό D66 – Δεύτερος ο ακροδεξιός Βίλντερς

Πίσω έμεινε στα exit poll ο ακροδεξιός Χέερτ Βίλντερς στην Ολλανδία.

Reader symbol
Newsroom
Ολλανδία-εκλογές
Εκλογές στην Ολλανδία | ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Οι Ολλανδοί ψηφοφόροι φαίνεται να απέρριψαν τον ακροδεξιό ηγέτη Χέερτ Βίλντερς υπέρ ενός κεντρώου κόμματος, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν έξω από τα εκλογικά κέντρα και δόθηκαν απόψε στη δημοσιότητα, μετά τις πρόωρες εκλογές τις οποίες παρακολουθεί στενά όλη την Ευρώπη.

Το φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα D66 αναμένεται να κερδίσει 27 από τις 150 έδρες του κοινοβουλίου, καθώς φαίνεται να προηγείται του Χέερτ Βίλντερς και του ακροδεξιού Κόμματος για την Ελευθερία (PVV), το οποίο αναμένεται να εξασφαλίσει 25, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Ipsos.

Στην Ολλανδία, οι δημοσκοπήσεις κατά την έξοδο από τα εκλογικά τμήματα αντανακλούν γενικά αρκετά καλά τη σύνθεση του κοινοβουλίου, ωστόσο η κατανομή των εδρών θα μπορούσε να αλλάξει κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ