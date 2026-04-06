Εκνευρισμένος ο Τραμπ με την κυβέρνηση του Ιράν: Απειλεί ότι θα πληρώσει βαρύ τίμημα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (6/4) ότι η προθεσμία της Τρίτης που έχει δώσει στο Ιράν είναι οριστική, χαρακτηρίζοντας παράλληλα σημαντική, αλλά όχι αρκετά καλή την πρόταση εκεχειρίας που υπέβαλαν χώρες που μεσολαβούν μεταξύ των εμπόλεμων μερών.

«Έκαναν μια πρόταση, και είναι μια σημαντική πρόταση. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Δεν είναι αρκετά καλό», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο περιθώριο μιας τελετής για το Πάσχα στον Λευκό Οίκο.

Διαβάστε ακόμα: Μέση Ανατολή: Λήγει αύριο η διορία Τραμπ για το Ορμούζ - Με «καταστροφικά αντίποινα» απειλεί το Ιράν

«Θα μπορούσε να τελειώσει πολύ γρήγορα, ο πόλεμος, αν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Πρέπει να κάνουν ορισμένα πράγματα. Το γνωρίζουν αυτό, διαπραγματεύονται, νομίζω, με καλή πίστη», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δήλωσε παράλληλα πως είναι εκνευρισμένος με την ιρανική κυβέρνηση, απειλώντας την ότι θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για αυτό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στην Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο προθεσμία για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, διαφορετικά θα δεχθεί επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές του, η οποία εκπνέει το βράδυ της Τρίτης.

Δήλωσε ακόμα ότι χρησιμοποίησε βωμολοχίες στην ανάρτηση τελεσίγραφο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία απειλούσε να βομβαρδίσει γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, «μόνο για να γίνει κατανοητό το μήνυμά μου».

Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. «Δεν μπορείς να αφήσεις πυρηνικά όπλα στα χέρια τρελών», είπε χαρακτηριστικά.