Εκπαιδεύουν παιδιά - δολοφόνους με βιντεοπαιχνίδια: Στο στόχαστρο της Europol εγκληματικά δίκτυα

Εγκληματικά δίκτυα εκπαιδεύουν παιδιά για να διαπράττουν βασανιστήρια και δολοφονίες, στρατολογώντας με ανύποπτα multiplayer βιντεοπαιχνίδια και smartphones, προειδοποίησε πρόσφατα ο επικεφαλής της Europol.

Αυτές οι ομάδες αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη εγκληματική απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή αποσταθεροποιούν την κοινωνία στοχεύοντας παιδιά και καταστρέφοντας οικογένειες, δήλωσε η Catherine De Bolle, εκτελεστική διευθύντρια της Europol.

«Η εκμετάλλευση παιδιών για ομάδες οργανωμένου εγκλήματος είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό έδαφος», είπε σε κοινή συνέντευξη με το POLITICO και το Welt.

Βιντεοπαιχνίδια: Bootcamps για μελλοντικούς δολοφόνους;

«Οπλίζουν τα χέρα των παιδιών μας για να βασανίζουν ή να σκοτώνουν. Δεν πρόκειται πλέον για μικροκλοπές. Πρόκειται για μείζονα εγκλήματα».

Η «χειρότερη περίπτωση» που έχει δει η Europol ήταν ενός νεαρού αγοριού που διατάχθηκε «να σκοτώσει τη μικρότερη αδερφή του, πράξη στην οποία τελικά προέβη», είπε. «Είναι σκληρό, δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό».

Υποστήριξε μάλιστα ότι παιδιά και νέοι χρησιμοποιούνται από εχθρικά κράτη και δράστες υβριδικών απειλών ως ανυποψίαστοι κατάσκοποι για να παρακολουθούν κυβερνητικά κτίρια.

Η επικεφαλής της Europol βρίσκεται σε μοναδική θέση για να περιγράψει το εγκληματικό τοπίο που απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ως επικεφαλής του οργανισμού της ΕΕ που είναι αρμόδιος για τον συντονισμό των πληροφοριών και την υποστήριξη των εθνικών αστυνομικών υπηρεσιών.

Σε μια ευρεία συζήτηση, η Ντε Μπολ προειδοποίησε επίσης ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει δραματικό αντίκτυπο, πολλαπλασιάζοντας το διαδικτυακό έγκλημα, περιέγραψε πώς οι λαθρέμποροι ναρκωτικών χρησιμοποιούν πλέον υποβρύχια για να μεταφέρουν κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική στην Ευρώπη και περιέγραψε μια αυξανόμενη απειλή για την ευρωπαϊκή κοινωνία από τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας.

Τα σχόλια της Ντε Μπολ έρχονται εν μέσω μιας συνεχιζόμενης συζήτησης σχετικά με το πώς να αστυνομεύεται το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποτρέπονται οι νέοι και οι ευάλωτοι άνθρωποι από το να πέφτουν θύματα.

Βιντεοπαιχνίδια και επιστράτευση

Οι εγκληματίες συχνά ξεκινούν τη διαδικασία της παραπλάνησης παιδιών συμμετέχοντας σε βιντεοπαιχνίδια για πολλούς παίκτες, τα οποία διαθέτουν λειτουργία συνομιλίας, και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους συζητώντας φαινομενικά ακίνδυνα θέματα.

Στη συνέχεια, θα μεταβούν σε μια κλειστή συνομιλία όπου θα προχωρήσουν στη συζήτηση πιο δυσοίωνων θεμάτων και θα πείσουν το παιδί να μοιραστεί προσωπικά στοιχεία όπως η διεύθυνσή του.

Σε αυτό το σημείο, οι εγκληματίες μπορούν να δωροδοκήσουν ή να εκβιάσουν το παιδί ώστε να διαπράξει βία, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων, αυτοτραυματισμού, δολοφονίας, ακόμη και αυτοκτονίας.

Η Europol γνωρίζει 105 περιπτώσεις στις οποίες ανήλικοι εμπλέκονταν σε βίαια εγκλήματα «που εκτελούνταν ως υπηρεσία» — συμπεριλαμβανομένων 10 πληρωμένων δολοφονιών. Πολλές απόπειρες δολοφονίας αποτυγχάνουν επειδή τα παιδιά είναι άπειρα, ανέφερε η υπηρεσία.

«Έχουμε επίσης παιδιά που δεν εκτελούν την εντολή και στη συνέχεια, για παράδειγμα, οι εγκληματίες σκοτώνουν το κατοικίδιο του παιδιού, έτσι ώστε το παιδί να πάρει το μήνυμα «Ξέρουμε πού ζεις, ξέρουμε ποιος είσαι, θα υπακούσεις και αν δεν το κάνεις, θα πάμε ακόμη παραπέρα για να σκοτώσουμε τη μητέρα σου ή τον πατέρα σου», προειδοποίησε η Ντε Μπολ.

Οι εγκληματίες προσφέρουν επίσης σε παιδιά χρήματα ως αντίτιμο για διάπραξη εγκλημάτων, έως και 20.000 δολάρια για μια δολοφονία, μερικές φορές πληρώνουν και μερικές φορές όχι.

Ενώ αυτά τα δίκτυα συχνά στοχεύουν παιδιά που είναι ευάλωτα επειδή έχουν ψυχολογικά προβλήματα ή πέφτουν θύματα εκφοβισμού στο σχολείο, υγιή και ευτυχισμένα παιδιά διατρέχουν επίσης κίνδυνο, δήλωσε ο Ντε Μπολ.

«Αφορά και άλλους, νέους που δεν είναι ευάλωτοι αλλά ενδεχομένως θέλουν ακριβά δώρα».

Μερικές φορές, μάλιστα, νέοι στρατολογούνται για υβριδικό πόλεμο από κρατικούς παράγοντες, είπε. «Το ίδιο ισχύει και για τους υβριδικούς παράγοντες απειλής που αναζητούν το έγκλημα ως μοντέλο υπηρεσίας — οι νεαροί δράστες στρατολογούνται για να κατασκοπεύουν ξένα κράτη».

«Οι γονείς κατηγορούν τους εαυτούς τους σε πολλές περιπτώσεις. Δεν καταλαβαίνουν πώς είναι δυνατόν», είπε. «Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχεις πρόσβαση σε όλα όσα κάνει το παιδί σου και σέβεσαι επίσης την ιδιωτικότητα των παιδιών σου. Αλλά ως γονέας, πρέπει να μιλήσεις για τους κινδύνους του διαδικτύου».