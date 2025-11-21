Ρωσία: «5.000 Ουκρανοί στρατιώτες είναι παγιδευμένοι στον ποταμό Οσκιλ»

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή (21/11) ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν παγιδευτεί στην ανατολική όχθη του ποταμού Οσκίλ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό, ενώ δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Ρωσία είχε δηλώσει αργά το βράδυ της Πέμπτης ότι κατέλαβε την πόλη Κουπιάνσκ, η οποία βρίσκεται εκατέρωθεν του Οσκιλ, όμως το Κίεβο διαψεύδει ότι η πόλη έπεσε.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε ότι η πρόοδος του ρωσικού στρατού θα έπρεπε να πείσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν, όταν ο αρχηγός του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, τον ενημέρωσε ότι η ουκρανική πολιτική ηγεσία δεν έχει δώσει εντολές παράδοσης στους περικυκλωμένους στρατιώτες.

Ο Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι δεν ενδιαφέρεται για τη μοίρα των στρατιωτών του και υποστήριξε ότι το πρόσφατο σκάνδαλο διαφθοράς αποδεικνύει πως η Ουκρανία δεν κυβερνάται πλέον από πολιτική ηγεσία αλλά από «οργανωμένη εγκληματική ομάδα».