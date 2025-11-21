Μενού

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα «επέστρεψε» στο Παρίσι με το θρυλικό «revenge dress»

Το Μουσείο Grévin αποκαλύπτει την iconic εμφάνιση της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τρεις δεκαετίες μετά τον τραγικό θάνατό της.

Πριγκίπισσα Νταϊάνα
Πριγκίπισσα Νταϊάνα
Το Παρίσι τίμησε ξανά τη μνήμη της Πριγκίπισσας Νταϊάνα, παρουσιάζοντας μια νέα κέρινη φιγούρα στο ιστορικό Μουσείο Grévin - στην οποία φορά το διάσημο μαύρο φόρεμα που έχει μείνει γνωστό ως «revenge dress».

Η αποκάλυψη αυτή γίνεται δεκαετίες μετά τον τραγικό θάνατό της στην Πόλη του Φωτός, θυμίζοντας στους Παριζιάνους και τους εκατομμύρια θαυμαστές της τη γοητεία και τη δυναμικότητά της.

