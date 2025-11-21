Η πριγκίπισσα Νταϊάνα «επέστρεψε» στο Παρίσι με το θρυλικό «revenge dress»

Το Παρίσι τίμησε ξανά τη μνήμη της Πριγκίπισσας Νταϊάνα, παρουσιάζοντας μια νέα κέρινη φιγούρα στο ιστορικό Μουσείο Grévin - στην οποία φορά το διάσημο μαύρο φόρεμα που έχει μείνει γνωστό ως «revenge dress».
Η αποκάλυψη αυτή γίνεται δεκαετίες μετά τον τραγικό θάνατό της στην Πόλη του Φωτός, θυμίζοντας στους Παριζιάνους και τους εκατομμύρια θαυμαστές της τη γοητεία και τη δυναμικότητά της.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Προφυλακίστηκε ο 29χρονος για το επεισόδιο στον Νέο Κόσμο: «Δεν σκότωσα κανέναν, εκείνος επιτέθηκε»
- Ο Δήμος Αθηναίων καθάρισε τον «Δρομέα» και τον έκανε αγνώριστο
- To τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ που εξόργισε τον Ανδρέα Παπανδρέου
- Να Μ' Αγαπάς: Το είδωλο Ελισάβετ Μουτάφη είναι και επισήμως η Ελληνίδα Σοράγια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.