Έκρηξη μετά από τη μεγάλη φωτιά σε λιμάνι στο Λος Άντζελες: Πάνω από 100 πυροσβέστες στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε εχθές (21/11) σε λιμάνι του Λος Άντζελες. η οποία μάλιστα, προκάλεσε και έκρηξη σε εμπορικό πλοίο στο λιμάνι Σαν Πέντρο.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ηλεκτροδότηση και η λειτουργία των γερανών διεκόπη ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο σκάφος,
Γύρω στις 20.27 (τοπική ώρα· 06.27 ώρα Ελλάδας), απομακρύνθηκαν και τα τελευταία μέλη του πληρώματος, με τον συνολικό τους αριθμό να φθάνει τα 23, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ανακοίνωσε η πυροσβεστική του Λος Άντζελες.
Επικίνδυνα υλικά εντοπίστηκαν σε αρκετές αποβάθρες του λιμανιού και οι πυροσβέστες χρησιμοποιούσαν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και αναπνευστήρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.
«Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών βρίσκονται στο σημείο με περισσότερους από 100 πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενώ το Λιμενικό επιχειρεί για να βοηθήσει στην ασφαλή απομάκρυνση του πληρώματος», δήλωσε η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας σε ανάρτηση στο Χ.
