Έκρηξη σε συναγωγή στο Βέλγιο - Αποκλεισμένη η περιοχή από την αστυνομία

Έκρηξη σημειώθηκε μπροστά σε συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου, με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από τα τοπικά μέσα να αναφέρουν πως υπάρχουν υλικές ζημιές, αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 04:00 (τοπική ώρα, 05:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά από τη συναγωγή που βρίσκεται στην οδό Λεόν Φρεντερίκ στη Λιέγη.
Τα μπροστινά τζάμια του κτιρίου έσπασαν, διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης σε ανακοίνωσή του, ενώ υπήρχαν ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια.
Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και κάνει έρευνα στο σημείο και καλεί τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο.
Τοπικός αξιωματούχος καταδίκασε το περιστατικό και έκανε λόγο για «εξαιρετικά βίαιη πράξη» η οποία «αντίκειται στην παράδοση της Λιέγης για σεβασμό προς τους άλλους».
Η συναγωγή αυτή κατασκευάστηκε το 1899 και λειτουργεί και ως μουσείο στο οποίο εκτίθενται διάφορα αντικείμενα της εβραϊκής κοινότητας της Λιέγης, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.
- Η συγκλονιστική και ιστορική επιστολή του εκδότη της «Καθημερινής» στον Αδόλφο Χίτλερ
- Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο: Άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του - Εγκλωβίστηκαν άτομα σε όροφο
- Μέση Ανατολή: Ιρανικές επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου - Μάχες Ισραήλ, Χεζμπολάχ στον Λίβανο - LIVE εξελίξεις
- Σε ισχύ η επιχείρηση «Σκορπιός της Ερήμου»: Ποιοι στόχοι προστατεύονται από ΕΥΠ, Αντιτρομοκρατική
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.