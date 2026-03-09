Έκρηξη σε συναγωγή στο Βέλγιο - Αποκλεισμένη η περιοχή από την αστυνομία

Έκρηξη σημειώθηκε μπροστά σε συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου, με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από τα τοπικά μέσα να αναφέρουν πως υπάρχουν υλικές ζημιές, αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 04:00 (τοπική ώρα, 05:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά από τη συναγωγή που βρίσκεται στην οδό Λεόν Φρεντερίκ στη Λιέγη.

Τα μπροστινά τζάμια του κτιρίου έσπασαν, διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης σε ανακοίνωσή του, ενώ υπήρχαν ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και κάνει έρευνα στο σημείο και καλεί τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο.

Τοπικός αξιωματούχος καταδίκασε το περιστατικό και έκανε λόγο για «εξαιρετικά βίαιη πράξη» η οποία «αντίκειται στην παράδοση της Λιέγης για σεβασμό προς τους άλλους».

Η συναγωγή αυτή κατασκευάστηκε το 1899 και λειτουργεί και ως μουσείο στο οποίο εκτίθενται διάφορα αντικείμενα της εβραϊκής κοινότητας της Λιέγης, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.