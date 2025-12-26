Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε έκρηξη σήμερα (26/12) τζαμί στη Χομς της Συρίας.
Η επίθεση της Παρασκευής είχε στόχο το Τζαμί Ιμάμ Άλι μπιν Αμπί Ταλίμπ, στη συνοικία Ουάντι αλ-Νταχάμπ της Χομς, μετέδωσε το Συριακό Αραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SANA).
Τα κρατικά μέσα, σύμφωνα με το Al Jazeera, ανέφεραν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας επέβαλαν κλοιό στην περιοχή και διεξάγουν έρευνα.
Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας ή από εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί στον χώρο.
- Δένδιας προς Άγκυρα: «Oυδέναν απειλεί η Ελλάδα – Υπερασπίζεται τα δικαιώματά της»
- Αναστασία: «Το πρώτο μου μεροκάματο το έφαγα με τις φίλες μου στα Μέγαρα, σε... γκόμενους»
- Μουγκοπέτρος: Ο δικηγόρος του για την κροτίδα, τώρα εκπροσωπεί τη σύζυγό του - «Της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν»
- Η Ρία Ελληνίδου βάζει τα πράγματα στη θέση τους: «Έλεγαν ότι βγαίνω με έναν ψηλό»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.