Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε έκρηξη σήμερα (26/12) τζαμί στη Χομς της Συρίας.

Η επίθεση της Παρασκευής είχε στόχο το Τζαμί Ιμάμ Άλι μπιν Αμπί Ταλίμπ, στη συνοικία Ουάντι αλ-Νταχάμπ της Χομς, μετέδωσε το Συριακό Αραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SANA).

Τα κρατικά μέσα, σύμφωνα με το Al Jazeera, ανέφεραν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας επέβαλαν κλοιό στην περιοχή και διεξάγουν έρευνα.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας ή από εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί στον χώρο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

