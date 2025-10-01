Μενού

Έκρηξη στο Μπρονξ: Μερική κατάρρευση συγκροτήματος κατοικιών - Βίντεο από το σημείο

Κατέρρευσε μερικώς κτίριο στο Μπρονκ λόγω έκρηξης αερίου.

Μπρονξ
Έκρηξη στο Μπρονξ | X/@FDNY
Μία μεγάλη έκρηξη αερίου προκάλεσε την μερική κατάρρευση συγκροτήματος κατοικιών στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης.

Όπως αναφέρει η βρετανική mirror καθώς και πλάνα από διεθνή ΜΜΕ, το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (01/10 τοπική ώρα) ενώ στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρα.

Το κτίριο βρίσκεται στην Alexander Avenue κοντά στην οδό East 135 στο Mott Haven ενώ οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να μην περνούν από την περιοχή.

Τα πρώτα βίντεο ήδη κάνουν τον γύρο του διαδικτύου:

 

 

