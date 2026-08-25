Έκρυθμη κατάσταση στη Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους - Πέντε τραυματίες

Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σήμερα σε δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που κάλυπταν τις εντάσεις με τους Παλαιστίνιους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στις οποίες πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και οι δημοσιογράφοι.

Τρεις δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων πήγαν σήμερα στο χωριό Τζανάτα, κοντά στη Βηθλεέμ, για να συναντήσουν Ισραηλινούς ακτιβιστές οι οποίοι οργάνωναν επισκέψεις αλληλεγγύης σε Παλαιστινίους που υπέστησαν βία και εκφοβισμό από Ισραηλινούς εποίκους. Οι έποικοι πρόσφατα απέκλεισαν έναν αυτοκινητόδρομο στην περιοχή.

Έπειτα από μια συμπλοκή που ξέσπασε μεταξύ των εποίκων και των ακτιβιστών, Ισραηλινοί στρατιώτες έδωσαν εντολή στους δημοσιογράφους να φύγουν από αυτό που χαρακτηρίζουν "κλειστή στρατιωτική ζώνη".

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δύο άλλα αυτοκίνητα που μετέφεραν εποίκους εισέβαλαν τότε στην περιοχή.

Οι έποικοι, εκ των οποίων πολλοί ήταν παιδιά, πέταξαν πέτρες προς την πλευρά των δημοσιογράφων και των ακτιβιστών. Ένας δημοσιογράφος του AFP απέφυγε μια από αυτές, αλλά ένα παιδί τον χτύπησε στη συνέχεια στο πηγούνι με ένα μπαστούνι, προκαλώντας του ελαφριά αιμορραγία, όπως ο ίδιος δήλωσε.

Κατά την επιστροφή τους, οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν ότι τα δύο αυτοκίνητά τους, που ήταν σταθμευμένα στο σημείο, είχαν υποστεί ζημιές: τα πίσω παρμπρίζ ήταν σπασμένα και τα λάστιχα σκασμένα.

Πέντε άνθρωποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για τραύματα, δήλωσε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος, ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι είδαν τουλάχιστον έναν Ισραηλινό ακτιβιστή να παραλαμβάνεται από παλαιστινιακό ασθενοφόρο.

Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη, οι οποίοι είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε σχεδόν τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Το Ισραήλ κατέλαβε το έδαφος αυτό μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967.

Η βία από Ισραηλινούς εποίκους έχει αυξηθεί δραστικά μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 με σχεδόν καθημερινές επιδρομές εναντίον των χωριών, παρενοχλήσεις και εκφοβισμούς.