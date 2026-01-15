Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Η Σομαλία που ασκεί καθήκοντα προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ για τον μήνα Ιανουάριο ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση για την κατάσταση στο Ιράν, υπό το θέμα ημερήσιας διάταξης «Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή», σήμερα (15/01) στις 15:00 κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, το Ιράν άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του, αφού τον έκλεισε για σχεδόν πέντε ώρες, εν μέσω ανησυχιών για πιθανή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας κι ιρανικά αντίποινα, κάτι που ανάγκασε αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν, να αναδρομολογήσουν ή να καθυστερήσουν κάποιες πτήσεις.

Η Τεχεράνη έκλεισε τον εναέριο χώρο για σχεδόν όλες τις πτήσεις, πλην των διεθνών και αυτών οι οποίες αναχωρούν από την Ισλαμική Δημοκρατία έχοντας εκ των προτέρων άδεια της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας της χώρας, περί τις 00:15 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με NOTAM που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.