Έκτακτο συμβούλιο του ΟΗΕ για την αρπαγή Μαδούρο: Στο «τραπέζι» η μοίρα της Βενεζουέλας

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την τρέχουσα κατάσταση στη Βενεζουέλα βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αναφέρεται η συζήτηση για «απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διέταξε την αστυνομία να εντοπίσει και να συλλάβει οποιονδήποτε φέρεται να εμπλέκεται στην υποστήριξη της επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών και στην αρπαγή του προέδρου Μαδούρο, ενεργοποιώντας διάταγμα έκτακτης ανάγκης εν μέσω κλιμακούμενης έντασης.

Το διάταγμα βρίσκεται σε ισχύ από το Σάββατο, ωστόσο δόθηκε στη δημοσιότητα στο σύνολό του τη Δευτέρα (5/1).