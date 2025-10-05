Σοκάρει το βίντεο από τη στιγμή της εκτέλεσης του Έλληνα ομογενούς μαφιόζου στον Καναδά, μέσα σε καφέ, το οποίο ήταν γεμάτο κόσμο. Το φονικό έγινε στην πόλη Λαβά, μέρα μεσημέρι.

Δύο ένοπλοι, φορώντας κουκούλες και φούτερ, εισέβαλαν στο κατάστημα και άνοιξαν πυρ εναντίον του 40χρονου Χαράλαμπου Θεολόγου, γνωστού στην περιοχή ως «Bobby the Greek». Οι πελάτες του καφέ έπεσαν στο πάτωμα προσπαθώντας να προστατευθούν, όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, που κατέγραψε καρέ-καρέ τη φονική επίθεση.

Η αστυνομία του Κεμπέκ αποδίδει τη δολοφονία σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε κυκλώματα διακίνησης κοκαΐνης και ηρωίνης, εκβιασμούς, καθώς και σε σειρά εμπρησμών επιχειρήσεων στην περιοχή του Λαβάλ.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ το βίντεο της εκτέλεσης αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της έρευνας.

«Στόχος ήταν κάποιος με το όνομα Χαράλαμπος Θεολόγου ή αλλιώς «Bobby ο Έλληνας». Σκοτώθηκε δίπλα σε άλλα δυο μέλη της συμμορίας.

Το Radio Canada αναφέρει πως αυτή η συμμορία είναι γνωστή ως «οι Έλληνες του Σόμεντεϊ», μία περιοχή στο Λαβάλ. Είναι γνωστοί για εκβιασμούς. Ο «Μπόμπι ο Έλληνας», ο άντρας που δολοφονήθηκε εδώ σήμερα το πρωί, ήταν ο αρχηγός αυτής της συμμορίας. Οι άλλοι δυο τραυματίστηκαν σοβαρά», μεταδίδει το CBC.

Ο 40χρονος Χαράλαμπος Θεολόγου ήταν γνωστός ως μεσάζων συμβολαίων οργανωμένου εγκλήματος. Αναλάμβανε συμβόλαια για εκβιασμούς, εμπρησμούς, πυροβολισμούς ή δολοφονίες ενώ είχε βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο και για εμπόριο ναρκωτικών.



