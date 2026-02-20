Εκτελεστές της διαθήκης Επστάιν: Προτείνουν αποζημιώσεις έως 35 εκατομμύρια δολάρια στα θύματα

Οι εκτελεστές της διαθήκης του Τζέφρι Επστάιν πρότειναν μια φιλική διευθέτηση τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων δολαρίων για να κλείσει μια συλλογική προσφυγή σε βάρος τους από θύματα του αμερικανού σεξουαλικού εγκληματία, σύμφωνα με ένα σχέδιο συμφωνίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο δεν περιλαμβάνει κάποια αναγνώριση ενοχής εκ μέρους των Ντάρεν Ίνταϊκ και Ρίτσαρντ Καν, αντιστοίχως πρώην προσωπικού δικηγόρου και πρώην λογιστή του Τζέφρι Επστάιν, θα πρέπει να εγκριθεί από ομοσπονδιακό δικαστή στη Νέα Υόρκη.

Οι 2 άνδρες επελέγησαν ως συνεκτελεστές της διαθήκης του Επστάιν, ο οποίος την είχε επικαιροποιήσει δύο ημέρες πριν από το θάνατό του στη φυλακή, στις 10 Αυγούστου 2019, ο οποίος αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Σύμφωνα με τους όρους της προτεινόμενης συμφωνίας, την οποία είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, οι κληρονόμοι θα καταβάλουν 25 εκατομμύρια δολάρια, σε περίπτωση που στη διαδικασία αυτή περιληφθούν λιγότερα από 40 θύματα.

Το ποσό θα αυξηθεί στα 35 εκατομμύρια δολάρια, αν περισσότερα από 40 άτομα ανταποκριθούν στα απαιτούμενα κριτήρια.

Αυτοί που θα επωφεληθούν από την προσφορά, θα πρέπει να δεχθούν επίσης να παραιτηθούν από κάθε άλλη διαδικασία και δεν θα πρέπει να έχουν ήδη συνάψει κάποια συμφωνία με τους κληρονόμους του Επστάιν ή με το Ταμείο για την αποζημίωση των θυμάτων του Επστάιν.

Ο Ντάρεν Ίνταϊκ και ο Ρίτσαρντ Καν είχαν κατηγορηθεί, σε συλλογική προσφυγή που είχε κατατεθεί το 2024, για «διευκόλυνση, συμμετοχή και απόκρυψη της παράνομης συμπεριφοράς του Επστάιν» για προσωπικό οικονομικό κέρδος τους, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Κανένας από τους δύο συνεκτελεστές της διαθήκης δεν αναγνώρισε ούτε παραδέχθηκε κάποιο σφάλμα», υπενθύμισε ο Νταν Γουέινερ, ένας από τους δικηγόρους τους, σε ανακοίνωση την οποία επικαλείται το δίκτυο ABC News.