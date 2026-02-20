Πόσο μπορεί να βλάψει τη βασιλική οικογένεια η σύλληψη του Άντριου;

Η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου για κατάχρηση εξουσίας δεν έχει προηγούμενο στη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Και παρά τις δηλώσεις του βασιλιά Καρόλου πως θα πρέπει ο νόμος να πάρει τον δρόμο του, οι τριγμοί στην βασιλική οικογένεια δεν μπορούν να παραβλεφθούν.

Ο Άντριου συνελήφθη χθες, Πέμπτη (19/02), αναφορικά με τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Επστάιν και το δίκτυο της παιδοφιλίας που είχε στήσει. Αφέθηκε ελεύθερος το απόγευμα της ίδιας μέρας, ωστόσο, όπως αναφέρει το BBC, οι επιπτώσεις στους Βρετανούς «γαλαζοαίματους» δεν μπορούν παρά να είναι αρνητικές.

Από το 2011, ο Άντριου είχε αποχωρήσει από τον ρόλο του εμπορικού απεσταλμένου, αλλά χρησιμοποίησε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ως φόντο για την επενδυτική του επιχείρηση, Pitch@Palace.

Μέχρι και πριν από μερικά χρόνια συνέχιζε να φωτογραφίζεται με τα άλλα μέλη της οικογένειάς του και απολάμβανε την πολυτελή ζωή του τίτλου του, διαμένοντας σε ένα παλάτι 30 δωματίων.

Μετά τις καταγγελίες σε βάρος του από την Βιρτζίνια Τζιούφρε, για βιασμό, ο ρόλος του στην βασιλική οικογένεια άρχισε να περιορίζεται σημαντικά μέχρι και την τελική αποκήρυξή του από τον βασιλιά. Του αφαιρέθηκε ο τίτλος του πρίγκιπα και αναγκάστηκε να μετακομίσει από το σπίτι του.

Είναι χαρακτηριστικό πως στη δήλωση του βασιλιά, μετά τη σύλληψη, δεν γίνεται καμία αναφορά στους δεσμούς αίματος, αλλά εκφράζεται «μεγάλη ανησυχία» σχετικά με τον «Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ (σ.σ. έτσι είναι πλέον γνωστός μετά την αποκήρυξή του) και τις κατηγορίες περί κατάχρησης δημοσίου αξιώματος».

«Οι Αρχές» σημείωνε «έχουν την πλήρη και ολόψυχη υποστήριξη και συνεργασία μας».

Άλλο οικογένεια, άλλο μοναρχία, αλλά...

Ο Τζόναθαν Ντίμπλεμπι, βιογράφος και φίλος του Καρόλου, έθεσε μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ της βασιλικής οικογένειας και της μοναρχίας.

«Δεν νομίζω ότι βλάπτει τη μοναρχία» εκτίμησε για τη σύλληψη. «Νομίζω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε την έννοια της οικογένειας από τον θεσμό της μοναρχίας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ εύκολο να ταυτίσουμε τα δύο».

Κατά ορισμένους, είναι θετικό ότι ο Άντριου έχει ήδη χάσει τον τίτλο του, γιατί είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη η κατάσταση για το παλάτι.

Εδώ και δεκαετίες, μάλιστα, ο θεσμός της μοναρχίας έχει χαράξει μια γραμμή μεταξύ του δημόσιου ρόλου των μελών της οικογένειας και της ιδιωτικής τους ζωής. Και όταν ο υπό έρευνα έκπτωτος πρίγκιπας αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή, το παλάτι σταμάτησε να τον εκπροσωπεί.

Ωστόσο, για τους περισσότερους πολίτες, δεν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Το παλάτι, η βασιλική οικογένεια, η μοναρχία, λογίζονται ως ένα.

Μπορεί ο Άντριου να έχει μπει στο περιθώριο και να έχει καιρό να εμφανιστεί στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, αλλά για περισσότερες από έξι δεκαετίες έπαιζε ενεργό ρόλο σε κάθε επίσημη εκδήλωση αυτού που ο πρίγκιπας Φίλιππος, αποκαλούσε «οικογενειακή επιχείρηση».

Η ιδέα πως πρόκειται για ιδιωτικό ζήτημα δεν πείθει τους Βρετανούς αφού ο Άντριου ήταν και παραμένει γιος της αγαπημένης τους βασίλισσας Ελισάβετ και βρίσκεται στη σειρά διαδοχής.

Ακόμα και εάν δεν ήταν μέλος της οικογένειας και είχε απλά μία επαφή μαζί της, οι τριγμοί θα έφταναν πάλι μέχρι το παλάτι.

Άλλοι θα πουν ότι ο βασιλιάς έκανε αρκετά για να τον απομακρύνει, άλλοι πάλι θα διερωτηθούν γιατί δεν ενήργησε νωρίτερα. Άλλωστε τα στοιχεία υπήρχαν. Σε κάθε περίπτωση, το πλήγμα δεν μπορεί παρά να φτάσει μέχρι την «καρδιά» της μοναρχίας.