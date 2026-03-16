Εκτέθηκε ξανά το Ισραήλ για χρήση λευκού φωσφόρου στον Λίβανο: Το πόρισμα του Human Rights Watch

Τη στιγμή που το Ισραήλ χρησιμοποιεί την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν για να ευοδώσει τις επεκτατικές βλέψεις του και στον Λίβανο, πόρισμα «κόλαφος» του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch), έρχεται να επιβεβαιώσει τη χρήση λευκού φωσφόρου κατά αμάχων.

Ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε παράνομα πυρομαχικά λευκού φωσφόρου που εκτοξεύτηκαν από πυροβολικό πάνω από κατοικίες στις 3 Μαρτίου 2026, στην πόλη Γιοχμόρ του νότιου Λιβάνου, έχει δηλώσει η Human Rights Watch.

Η οργάνωση επαλήθευσε και γεωγραφικά εντόπισε οκτώ εικόνες που δείχνουν πυρομαχικά λευκού φωσφόρου με εκρήξεις να αναπτύσσονται πάνω από μια κατοικημένη περιοχή της πόλης και μέλη της πολιτικής άμυνας να ανταποκρίνονται σε πυρκαγιές σε τουλάχιστον δύο σπίτια και ένα αυτοκίνητο στην περιοχή.

Καταδίκη του Ισραήλ για τον λευκό φώσφορο

«Η παράνομη χρήση λευκού φωσφόρου από τον ισραηλινό στρατό σε κατοικημένες περιοχές είναι εξαιρετικά ανησυχητική και θα έχει τρομερές συνέπειες για τους πολίτες», δήλωσε ο Ραμζί Κάις, ερευνητής του Λιβάνου στην Human Rights Watch.

«Οι εμπρηστικές επιδράσεις του λευκού φωσφόρου μπορούν να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς που οδηγούν σε ισόβια ταλαιπωρία».

Ο λευκός φώσφορος είναι μια χημική ουσία που διασπείρεται σε βλήματα πυροβολικού, βόμβες και πυραύλους και αναφλέγεται όταν εκτίθεται σε οξυγόνο. Μπορεί να προκαλέσει φωτιά σε σπίτια, γεωργικές εκτάσεις και άλλα αστικά αντικείμενα, αλλά και βαθιά και βασανιστικά εγκαύματα και μόνο εξ' επαφής με το ανθρώπινο δέρμα.

Το Human Rights Watch επαλήθευσε και εντόπισε γεωγραφικά μια εικόνα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της 3ης Μαρτίου, η οποία έδειχνε τουλάχιστον δύο πυρομαχικά λευκού φωσφόρου από πυροβολικό, να εκτοξεύονται πάνω από μια κατοικημένη γειτονιά στην πόλη Γιοχμόρ στο νότιο Λίβανο.

Αναγνώρισε το σχήμα του νέφους καπνού που προκλήθηκε από τις εκρήξεις στην εικόνα ως απολύτως συμβατό με «κρούσμα» που δημιουργήθηκε από την εκτόξευση και την έκρηξη των γομώσεων του βλήματος πυροβολικού 155 χιλιοστών σειράς M825 που περιέχει λευκό φώσφορο.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 5:27 π.μ., ο Avichay Adraee, εκπρόσωπος του αραβικού στρατού του Ισραήλ, εξέδωσε εντολή που ανέφερε ότι οι κάτοικοι του Yohmor και 50 άλλων χωριών και πόλεων «θα πρέπει να εκκενώσουν αμέσως [τα σπίτια τους] και να απομακρυνθούν από τα χωριά σε απόσταση τουλάχιστον 1.000 μέτρων».

Το Human Rights Watch έχει στο παρελθόν καταγράψει την εκτεταμένη χρήση λευκού φωσφόρου από τον ισραηλινό στρατό, μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Μαΐου 2024 σε παραμεθόρια χωριά στο νότιο Λίβανο, η οποία έθεσε τους αμάχους σε σοβαρό κίνδυνο και συνέβαλε στον εκτοπισμό των αμάχων.

Η οργάνωση καλεί το Ισραήλ να απαγορεύσει κάθε χρήση πυρομαχικών λευκού φωσφόρου σε κατοικημένες περιοχές, επειδή θέτει τους πολίτες σε κίνδυνο αδιάκριτων επιθέσεων.

Το Human Rights Watch έχει προτρέψει τους βασικούς συμμάχους του Ισραήλ , συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, να αναστείλουν τη στρατιωτική βοήθεια και τις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ και να επιβάλουν στοχευμένες κυρώσεις σε αξιωματούχους που εμπλέκονται βάσιμα σε σοβαρά εγκλήματα.