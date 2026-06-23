'Εκθεση - καταπέλτης του ΟΗΕ για το Ισραήλ: «Διέπραξε γενοκτονία στοχεύοντας σκοπίμως παιδιά»

Μια νέα έκθεση ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ για σκόπιμη στοχοποίηση Παλαιστίνιων παιδιών στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή δίκτυα όπως το BBC, οι πρακτικές αυτές καταγράφονται ως εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για μια εσκεμμένη στρατηγική που έχει ως τελικό σκοπό την καταστροφή του μέλλοντος των Παλαιστινίων.

Η τριμελής επιτροπή, η οποία συστάθηκε το 2021 από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, αν και δεν εκπροσωπεί επίσημα τον οργανισμό, καταγγέλλει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις προκαλούν συστηματικά θάνατο και σοβαρές βλάβες στους ανηλίκους.

Υπενθυμίζεται πως, ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, η ίδια επιτροπή είχε κατηγορήσει ξανά το Ισραήλ για πράξεις γενοκτονίας, ενώ παράλληλα είχε καταδικάσει τη Χαμάς για εγκλήματα πολέμου κατά την 7η Οκτωβρίου.

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Βαριές κατηγορίες: Όπλα ακριβείας, πείνα και βασανιστήρια

Το κείμενο περιγράφει μια ζοφερή πραγματικότητα. Όπως τονίζεται, παιδιά στοχοποιούνται στα ζωτικά τους όργανα με όπλα ακριβείας, όπως drones (τετρακόπτερα) και ελεύθερους σκοπευτές, ενώ βαρέα όπλα πλήττουν σχολεία, νοσοκομεία και καταυλισμούς γεμάτους οικογένειες.

Παράλληλα, υπάρχουν καταγεγραμμένες αναφορές για βασανιστήρια και σεξουαλική βία εις βάρος έφηβων αγοριών σε ισραηλινές φυλακές. Το Ισραήλ εγκαλείται, επίσης, επειδή αφήνει τα παιδιά στη Δυτική Όχθη απροστάτευτα απέναντι στη βία στρατιωτών και εποίκων.

Επιπλέον, η επιτροπή προειδοποιεί πως η καταστροφή παιδιατρικών νοσοκομείων, η σκόπιμη χρήση της πείνας ως όπλου και το αναγκαστικό κλείσιμο των σχολείων προκαλούν χρόνιο υποσιτισμό και διαλύουν οριστικά τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά θεμέλια της Παλαιστίνης.

Συνεχίζονται οι απώλειες παρά την εκεχειρία

Ο πρόεδρος της επιτροπής, Σρινιβασάν Μουραλιντάρ, υπογράμμισε ότι τα παιδιά συνεχίζουν να σκοτώνονται ακόμη και μετά την εκεχειρία του περασμένου Οκτωβρίου, η οποία συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Έκτοτε, έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.020 Παλαιστίνιοι –ανάμεσά τους 265 παιδιά– και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για διαρκείς παραβιάσεις.

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Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου (που πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς, αφήνοντας πίσω 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους), έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 73.035 Παλαιστίνιοι. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας –τα στοιχεία του οποίου ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα– πάνω από 21.280 από τα θύματα είναι παιδιά.

Η οργισμένη απάντηση του Ισραήλ

Από την πλευρά του, το Ισραήλ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, απέρριψε κατηγορηματικά την έκθεση, χαρακτηρίζοντάς την «συκοφαντική απάτη» και εξωφρενική προπαγάνδα. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τον μηχανισμό της επιτροπής ως «θεμελιωδώς ελαττωματικό», τονίζοντας ότι στοχεύει αποκλειστικά στη δυσφήμιση της χώρας χωρίς καμία αξιοπιστία.

Το Τελ Αβίβ αντιτείνει ότι η έκθεση «διαγράφει» τα ισραηλινά παιδιά που δολοφονήθηκαν βάναυσα ή απήχθησαν από τη Χαμάς, αγνοώντας πλήρως την κυνική τακτική της οργάνωσης να χρησιμοποιεί Παλαιστίνιους ανηλίκους ως ανθρώπινες ασπίδες. Η ισραηλινή ηγεσία επαναλαμβάνει σε κάθε τόνο ότι δρα νόμιμα και αποκλειστικά σε αυτοάμυνα για να νικήσει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους, τηρώντας το διεθνές δίκαιο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει «εντελώς αβάσιμη» και την εν εξελίξει υπόθεση περί γενοκτονίας που έχει καταθέσει η Νότια Αφρική στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔΧ), η εκδίκαση της οποίας αναμένεται να διαρκέσει χρόνια.