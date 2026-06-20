Η Χεζμπολάχ δείχνει τη «μπλόφα» του Ισραήλ: «Η εκεχειρία είναι άνευ ουσίας αν συνεχίζει τις δολοφονίες»

Ένας ανώτερος βουλευτής της Χεζμπολάχ απέκλεισε το ενδεχόμενο εκεχειρίας με το Ισραήλ όσο οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν στο λιβανικό έδαφος, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω επιθετικότητα θα επιδεχθεί απάντησης.

«Η θέση της αντίστασης είναι σαφής, αδιαμφισβήτητη, αδιαπραγμάτευτη και χωρίς υποχώρηση», δήλωσε ο Αλί Φαγιάντ, εκπρόσωπος της φράξιας της Χεζμπολάχ στο λιβανέζικο κοινοβούλιο, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Μια εκεχειρία όσο ο εχθρός συνεχίζει τις στοχοποιήσεις και τις δολοφονίες του είναι άνευ νοήματος».

Χεζμπολάχ: «Δεν διαπραγματευόμαστε την αυτοάμυνα»

«Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα είναι κατοχυρωμένο για εμάς και δεν υπόκειται σε διαπραγμάτευση ή συζήτηση», είπε.

«Η αποφασιστική στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη του Ιράν προς τον λιβανέζικο λαό και η έμπρακτη του ετοιμότητα να διεκπεραιώσει αυτόν τον ρόλο μέχρι οι σιωνιστές κατακτητές να εγκαταλείψουν τη χώρα μας», είπε, για να προσθέσει:

«Όλοι αυτοί είναι λόγοι για τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε για μια αποτελεσματική ισορροπία με τον σιωνιστή εχθρό. Αυτή η ισορροπία ανοίγει τον ορίζοντα για να τον αναγκάσουμε να εγκαταλείψει τη γη μας», πρόσθεσε.