Έκθεση κόλαφος για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ: Οι αστοχίες των Μυστικών Υπηρεσιών

Σοβαρές ελλείψεις στον συντονισμό και κρίσιμες επιχειρησιακές αστοχίες των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο του 2024 στην Πενσιλβάνια, όταν ήταν ακόμη υποψήφιος για την προεδρία, αποκαλύπτουν δύο εκθέσεις εποπτικών αρχών που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 2 Ιουλίου 2026.

Τα πορίσματα επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό όσα είχαν καταγράψει προηγούμενες εσωτερικές και ανεξάρτητες έρευνες για την επίθεση της 13ης Ιουλίου 2024 στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια. Κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί από πυροβολισμό, ένας θεατής έχασε τη ζωή του και ο δράστης εξουδετερώθηκε από ελεύθερο σκοπευτή των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο δράστης, Τόμας Μάθιου Κρουκς, είχε εντοπιστεί στην ταράτσα κτιρίου κρατώντας τουφέκι περίπου δύο λεπτά πριν ανοίξει πυρ, χωρίς όμως να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση της ομάδας που ήταν υπεύθυνη για την προστασία του Τραμπ.

Οι Μυστικές Υπηρεσίες υποστήριξαν ότι έχουν ήδη αντιμετωπίσει μεγάλο μέρος των προβλημάτων που εντόπισε η Γενική Επιθεώρηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

«Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ σήμερα είναι ισχυρότερη και πιο αποτελεσματική από ό,τι ήταν το 2024, χάρη σε σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στην τεχνολογία, το προσωπικό και τις επιχειρησιακές δυνατότητες ασφαλείας», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Η απόπειρα δολοφονίας είχε ήδη προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση της υπηρεσίας, μετά το περιστατικό κατά το οποίο ο Τραμπ τραυματίστηκε και ένας παρευρισκόμενος σκοτώθηκε, πριν οι δυνάμεις ασφαλείας εξουδετερώσουν τον ένοπλο.

Οι βασικές αστοχίες

Η πιο πρόσφατη έκθεση του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας καταγράφει σειρά σοβαρών παραλείψεων των Μυστικών Υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία απέτυχε:

να εντοπίσει το drone που χρησιμοποιούσε ο Τόμας Κρουκς για την επιτήρηση του χώρου της εκδήλωσης, εξαιτίας ανεπαρκούς εκπαίδευσης του χειριστή και τεχνικής βλάβης στον εξοπλισμό·

να ενημερώσει εγκαίρως τους πράκτορες που προστάτευαν τον Τραμπ ότι ο δράστης είχε ανέβει στην οροφή του συγκροτήματος American Glass Research International οπλισμένος με τουφέκι, καθώς δεν είχε δημιουργηθεί κοινό κέντρο επικοινωνίας με τις τοπικές αρχές·

να ασφαλίσει την περιοχή εκτός της περιμέτρου της συγκέντρωσης, παρότι η Πολιτειακή Αστυνομία της Πενσιλβάνια είχε επισημάνει με σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο ότι το συγκεκριμένο σημείο θα παρέμενε αφύλακτο·

να αξιοποιήσει διαθέσιμα μέσα για να περιορίσει την οπτική επαφή του δράστη με τον Τραμπ.

«Η συνολική έλλειψη πολιτικών και διαδικασιών της Μυστικής Υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή ανταλλαγή πληροφοριών, τη δυσλειτουργική συνεργασία και την ελλιπή επικοινωνία με το προσωπικό προστασίας, καθώς και με τις πολιτειακές και τοπικές αρχές, δημιούργησαν τις συνθήκες που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων ευκαιριών για την αποτροπή και τον έγκαιρο εντοπισμό της απόπειρας δολοφονίας», αναφέρει η έκθεση.

Υποστελέχωση και εξουθένωση προσωπικού

Δεύτερη έκθεση διαπίστωσε ότι η Μυστική Υπηρεσία λειτουργούσε με μέση υποστελέχωση 21,4% κατά τα οικονομικά έτη 2023 και 2024, γεγονός που την ανάγκαζε να βασίζεται εκτεταμένα σε υπερωρίες και στην υποστήριξη προσωπικού από άλλες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι πράκτορες κατέγραψαν συνολικά 1,2 εκατομμύρια ώρες υπερωριακής εργασίας, εκτελώντας συχνά συνεχόμενες βάρδιες με ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης. Η πρακτική αυτή συνέβαλε στην επαγγελματική εξουθένωση του προσωπικού και στην αύξηση των αποχωρήσεων.

Απαντώντας στα ευρήματα, η Μυστική Υπηρεσία ανέφερε ότι έχει θέσει ως προτεραιότητα τη διατήρηση και την εκπαίδευση του προσωπικού, ενώ έχει επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία προσλήψεων. Όπως ανακοίνωσε, ο μέσος χρόνος ένταξης νέων ειδικών πρακτόρων έχει μειωθεί στις 326 ημέρες και των αστυνομικών στις 256 ημέρες.

«Η Μυστική Υπηρεσία έχει επίσης απλοποιήσει τις διαδικασίες πρόσληψης, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και επιτρέποντάς μας να εντάσσουμε ταχύτερα τους καλύτερους υποψηφίους», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.