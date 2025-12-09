Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Βολιβία: Δυο διαδηλωτές νεκροί από σφαίρες

Δυο διαδηλωτές υπέκυψαν χθες Δευτέρα στα τραύματα από σφαίρες που υπέστησαν κατά τη διάρκεια κινητοποίησης, στο πλαίσιο της οποίας εμποδίζεται η πρόσβαση σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στον νομό Κοτσαμπάμπα, στην κεντρική Βολιβία, ανέφερε ιατρική πηγή.

Τις τελευταίες δώδεκα ημέρες, σκουπίδια συσσωρεύονται στους δρόμους στην πόλη Κολκαπίρουα (66.000 κάτοικοι), καθώς διαδηλωτές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στη χωματερή του δήμου.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, οργάνωση αγροτών της περιοχής ζητεί να οροθετηθεί η περίμετρος της χωματερής, διαμαρτυρόμενη πως η επέκτασή της πλήττει τη δραστηριότητά τους.

Χθες το πρωί ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και εργαζόμενους στον δήμο που προσπαθούσαν να φτάσουν στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

Επενέβη η αστυνομία, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και προχωρώντας σε προσαγωγές.

«Έχουμε τη λύπη να σας ανακοινώσουμε τον θάνατο δυο ανθρώπων», δήλωσε στον Τύπο ο Δρ. Χούλιο Σέσαρ Ορόσκο, διευθυντής νοσοκομείου στην Κοτσαμπάμπα όπου διακομίστηκαν οι τραυματίες.

Επρόκειτο για δυο άνδρες, 38 και 47 ετών, που χτυπήθηκαν από σφαίρες στον θώρακα, διευκρίνισε.

Άλλοι τέσσερις τραυματίες - οι δυο είναι σοβαρά - νοσηλεύονται στο ίδιο νοσοκομείο.

Ούτε η αστυνομία, ούτε η εισαγγελία σχολίασαν τις περιστάσεις των θανάτων των διαδηλωτών.

Από την έναρξη των κινητοποιήσεων, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει κανέναν διάλογο με τους συμμετέχοντες.

«Δεν έχουμε μπορέσει να έρθουμε σε επαφή» με κάποιο πρόσωπο ή κάποια οργάνωση «για να ακούσουμε τις διεκδικήσεις» των διαδηλωτών, σχολίασε η Μαριόλι Άλβαρες, αντιπρόσωπος δημόσιας ανεξάρτητης αρχής διαμεσολάβησης, στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Σαν Ραφαέλ.