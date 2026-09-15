Εκτός περιοδείας του Έντ Σίραν ο Μάκλμορ, μετά από δηλώσεις του υπέρ της Παλαιστίνης

Ο ράπερ Macklemore τέθηκε εκτός της αμερικανικής περιοδείας του Ed Sheeran, μετά από δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του support act του, υπέρ της Παλαιστίνης.

Ο καλλιτέχνης τοποθετήθηκε στο στόχαστρο εβραϊκών οργανώσεων επειδή φώναξε «Free Palestine» σε δύο συναυλίες, προτού βγάλει ομιλία για τους κατοίκους της Γάζας. Παράλληλα, ο Ed Sheeran έχει επιλέξει να μην τοποθετηθεί επί του παρόντος.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o 43χρονος ράπερ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Benjamin Hammond Haggerty, δεν θα συνεχίσει να συμμετέχει στις συναυλίες, καθώς αρκετοί μεγάλοι συναυλιακοί χώροι στις ΗΠΑ ενημέρωσαν τους διοργανωτές της περιοδείας ότι δεν θα επέτρεπαν στον καλλιτέχνη να εμφανιστεί στις σκηνές τους, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Macklemore, αφού άνοιξε την συναυία του Εντ Σίραν φώναξε το σύνθημα «Ελεύθερη Παλαιστίνη» και προχώρησε σε ομιλία με πολιτικό περιεχόμενο.

Ο Macklemore δήλωσε ότι κάθε άνθρωπος αξίζει την ίδια ελευθερία και είπε στο κοινό ότι ήθελε οι κάτοικοι της Γάζας και της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης να γνωρίζουν ότι δεν έχουν ξεχαστεί.

Στη συνέχεια, ερμήνευσε το τραγούδι «Hind's Hall», ενώ στις μεγάλες οθόνες του σταδίου MetLife στο Νιου Τζέρσεϊ προβάλλονταν εικόνες από την καταστροφή στη Γάζα.

Μετά τις δηλώσεις του, ο Macklemore βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλές αντιδράσεις από τον καλλιτεχνικό χώρο, ανάμεσά του η Pink, ενώ πολλοί ξεκίνησαν μποϊκοτάζ στην περιοδεία του Σίραν, «λόγω της ωμής και άμεσης γλώσσας που χρησιμοποίησε επί σκηνής».

Μάλιστα, το Ισραηλινο-Αμερικανικό Συμβούλιο (Israeli-American Council) συνέταξε αίτημα, ζητώντας επιτακτικά να εξαιρεθεί ο καλλιτέχνης από τις υπόλοιπες ημερομηνίες της περιοδείας του Sheeran.

Στο κείμενο του αιτήματος της οργάνωσης αναφερόταν: «Αυτή ήταν μια συναυλία του Ed Sheeran – όχι πολιτική συγκέντρωση, όχι διαμαρτυρία και όχι εκδήλωση ακτιβισμού. Το ζήτημα δεν είναι αν ο Macklemore έχει το δικαίωμα να εκφράζει πολιτικές απόψεις».