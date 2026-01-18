Εκτροχιασμός τρένου στην Ισπανία: Αναφορές για δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες

Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στη νότια Ισπανία, όπου τρένο εκτροχιάστηκε έπειτα από σύγκρουση με άλλο συρμό, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Descarrila en Córdoba un tren Iryo de larga distancia que circulaba desde Málaga hacia Madrid-Puerta de Atocha, colisionando con un AVE que circulaba en sentido contrario.



Dos víctimas mortales, varios heridos y atrapados.



Emergencias en el lugar. pic.twitter.com/AHt92RFsiO — Josema Vallejo (@JosemaVallejo) January 18, 2026

Όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της περιφέρειας Ανδαλουσίας μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, «από τον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση στην περιοχή Adamuz της Κόρδοβα έχουν αναφερθεί τραυματισμοί».

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ένα τρένο είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα με προορισμό τη Μαδρίτη, όταν εκτροχιάστηκε μετά τη σύγκρουση. Στο ατύχημα ενεπλάκη και δεύτερος συρμός, ο οποίος κινούνταν σε παρακείμενη γραμμή με κατεύθυνση την Ουέλβα και επίσης εκτροχιάστηκε.

Two high-speed trains derailed near Adamuz, Andalusia (Spain) on Sunday.

pic.twitter.com/yVzRHM28N3 — Kivo (@itskivo) January 18, 2026

Η πλήρης έκταση του δυστυχήματος δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τον αριθμό των θυμάτων. Ισχυρές δυνάμεις διάσωσης βρίσκονται στο σημείο και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι επιβάτες παραμένουν παγιδευμένοι μέσα στους συρμούς.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν για πρώτη φορά στο σημείο στις 7:50 το απόγευμα, ενώ η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή Μαδρίτη – Ανδαλουσία έχει προσωρινά ανασταλεί, έως ότου ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος.