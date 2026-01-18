Εκτροχιασμός τρένου στην Ισπανία: Αναφορές για δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες

Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στη νότια Ισπανία, όπου τρένο εκτροχιάστηκε έπειτα από σύγκρουση με άλλο συρμό, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.
Όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της περιφέρειας Ανδαλουσίας μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, «από τον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση στην περιοχή Adamuz της Κόρδοβα έχουν αναφερθεί τραυματισμοί».
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ένα τρένο είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα με προορισμό τη Μαδρίτη, όταν εκτροχιάστηκε μετά τη σύγκρουση. Στο ατύχημα ενεπλάκη και δεύτερος συρμός, ο οποίος κινούνταν σε παρακείμενη γραμμή με κατεύθυνση την Ουέλβα και επίσης εκτροχιάστηκε.
Η πλήρης έκταση του δυστυχήματος δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τον αριθμό των θυμάτων. Ισχυρές δυνάμεις διάσωσης βρίσκονται στο σημείο και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι επιβάτες παραμένουν παγιδευμένοι μέσα στους συρμούς.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν για πρώτη φορά στο σημείο στις 7:50 το απόγευμα, ενώ η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή Μαδρίτη – Ανδαλουσία έχει προσωρινά ανασταλεί, έως ότου ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος.
