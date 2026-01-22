«Εκτροχιάστηκα, πήραμε φωτιά - Δεν έρχεται τρένο»: Γρίφος το μαύρο κουτί του συρμού στην Ισπανία

Η έρευνα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, το οποίο έχει ήδη αφήσει 42 νεκρούς στην Ισπανία, συνεχίζονται, με το μαύρο κουτί του συρμού να εξετάζεται, κυρίως για τις διαφωτιστικές συνομιλίες του οδηγού με το κέντρο ελέγχου.

Λίγο μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανταμούζ, ο μηχανοδηγός της εταιρείας Iryo επικοινώνησε με το κέντρο ελέγχου στην Ατότσα για να προειδοποιήσει ότι είχε βιώσει έναν τεχνικό πρόβλημα κοντά στην πόλη στην επαρχία Κόρδοβα.

Μηχανοδηγός: Προσοχή, πρέπει να σας ενημερώσω ότι υπάρχει εκτροχιασμός και καταπατώ την παρακείμενη γραμμή.

Κέντρο Ελέγχου: Εντάξει, ελήφθη. Σας ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε

Μηχανοδηγός: Πρέπει να διακόψετε επειγόντως την κυκλοφορία στις γραμμές

Κέντρο Ελέγχου: Ναι, ναι, δεν έρχεται τρένο

Μηχανοδηγός: Και έχω επίσης μία πυρκαγιά. πρέπει να φύγω από την καμπίνα, γιατί πρέπει να ελέγξω, εντάξει; Έχω ένα βαγόνι και καίγεται.

Ισπανία: Πληθαίνουν τα ερωτηματικά

Η επικοινωνία περιέχει την αρχική περιγραφή του τι συνέβη, όταν ο μηχανοδηγός δεν είχε ακόμη κατανοήσει πλήρως τον εκτροχιασμό ή την έκταση της σύγκρουσης με το άλλο εμπλεκόμενο τρένο.

Ωστόσο, αντί να διευκρινίζει τα γεγονότα, το ηχητικό ντοκουμέντο έχει εγείρει πολλά ερωτήματα, όπως μεταδίδει το ισπανόφωνο ARA. Πώς μπόρεσε ούτε ο μηχανοδηγός ούτε το προσωπικό ελέγχου να αναφέρουν τη σύγκρουση με το τρένο της Alvia; Πώς μπόρεσε το προσωπικό ελέγχου να πει ότι «δεν έρχεται άλλο τρένο»;