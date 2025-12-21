Ελ Σαλβαδόρ: Ποινές κάθειρξης μέχρι και χιλιετιών σε μέλη της συμμορίας MS-13

Η δικαιοσύνη του Ελ Σαλβαδόρ, όπου ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε έχει κηρύξει «πόλεμο» στις συμμορίες, καταδίκασε δεκάδες μέλη της Μάρα Σαλβατρούτσα (MS-13) σε κάθειρξη αιώνων, με την ποινή ενός από τους κατηγορούμενους να ξεπερνά κατά πολύ τα χίλια χρόνια.

Από τον Μάρτιο του 2022 ο πρόεδρος Μπουκέλε έχει υιοθετήσει ένα «καθεστώς εξαίρεσης» που επιτρέπει τις συλλήψεις χωρίς την έκδοση εντάλματος. Περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί έκτοτε και περίπου 8.000 αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού αθωώθηκαν από τα δικαστήρια, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Η εισαγγελία έκανε γνωστό σήμερα μέσω της πλατφόρμας Χ ότι 248 μέλη της MS-13 καταδικάστηκαν σε «παραδειγματικές ποινές» για 43 ανθρωποκτονίες και 42 εξαφανίσεις ανθρώπων, μεταξύ άλλων εγκλημάτων. Δεν διευκρινίστηκε πότε εκδόθηκε η απόφαση, ούτε αν επρόκειτο για ομαδικές δίκες.

Ελ Σαλβαδόρ: Σιδηρά γροθιά, αλλά με ποιο τίμημα;

Ένα μέλος της συμμορίας, που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» από τις ΗΠΑ, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 1.335 ετών. Άλλοι δέκα καταδικάστηκαν σε ποινές από 463 έως και 958 χρόνια κάθειρξης.

Μεταξύ των εγκλημάτων που αποδίδονται στην MS-13 από το 2014 μέχρι το 2022 είναι οι δολοφονίες ενός φοιτητή και μιας παίκτριας ποδοσφαίρου, καθώς και πολλές περιπτώσεις εκβιασμού καταστηματαρχών και παραβίασης οικογενειακού ασύλου.

Με τα μέτρα που έλαβε ο πρόεδρος Μπουκέλε ενάντια στις συμμορίες μειώθηκε δραστικά ο αριθμός των ανθρωποκτονιών στο Σαλβαδόρ, ωστόσο οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιώματα καταγγέλλουν καταχρήσεις εκ μέρους των δυνάμεων της τάξης.