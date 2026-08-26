Ελ Σαλβαδόρ: Σε «κόκκινο συναγερμό» λόγω της ξηρασίας που οφείλεται στο Ελ Νίνιο

Οι αρχές του Σαλβαδόρ κήρυξαν χθες Τρίτη το μέγιστο επίπεδο συναγερμού εξαιτίας της ξηρασίας που αποδίδεται στο φαινόμενο Ελ Νίνιο και προκάλεσε ήδη απώλειες σοδειών, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία.

Το Ελ Νίνιο είναι φυσικό φαινόμενο που καταγράφεται κάθε δύο ως επτά χρόνια. Τα νερά στην επιφάνεια του κεντρικού και του ανατολικού Ειρηνικού στο ύψος του ισημερινού θερμαίνονται, οδηγώντας για μήνες σε σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των ανέμων, των πιέσεων και των βροχοπτώσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Το κλίμα γίνεται πιο ζεστό και ξηρό κατά τόπους, ενώ σε άλλους πιο κρύο και υγρό, και πυροδοτούνται ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα.

«Κηρύσσεται κόκκινος συναγερμός εξαιτίας της ξηρασίας (...) σε όλη την επικράτεια», ανέφερε η σαλβαδοριανή πολιτική προστασία, καθώς το κράτος της κεντρικής Αμερικής έχει βρεθεί αντιμέτωπο με γενικευμένη ξηρασία και κατέγραψε 14 ρεκόρ θερμοκρασιών τον Αύγουστο.

Το μέτρο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη στενή επιτήρηση των υδάτινων πόρων και των καλλιεργειών, τον καθορισμό των κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επίσης την ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης, διευκρίνισε ο θεσμός.

Η απουσία βροχοπτώσεων στο Σαλβαδόρ οδήγησε σε μείωση του επιπέδου των πηγών νερού και στην απώλεια σοδειών. Σύμφωνα με την ένωση και το επιμελητήριο μικρών και μεσαίων αγροτικών παραγωγών της χώρας, η πρώτη σοδειά σιτηρών θα υποστεί απώλειες παραγωγής περίπου 20%.

Νωρίτερα, το υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε επισιτιστική βοήθεια για να νοικοκυριά των αγροτών που πλήττονται από την ξηρασία.

Το Σαλβαδόρ βρίσκεται εν μέρει πάνω στον «άνυδρο διάδρομο» της κεντρικής Αμερικής, ξηρή λωρίδα γης ιδιαίτερα ευάλωτη σε ακραία κλιματικά φαινόμενα.

Αυτό ισχύει επίσης σε τομέα της Ονδούρας, το νότιο και το δυτικό τμήμα της οποίας υπέστη απώλειες σοδειών καλαμποκιού και φασολιών. Η κυβέρνηση στην Τεγκουσιγκάλπα έθεσε σχεδόν το 80% της επικράτειας σε κατάσταση συναγερμού.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) των Ηνωμένων Εθνών εκτίμησε πρόσφατα ότι η κεντρική Αμερική «πιθανόν» θα είναι «η περιοχή που θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα σε όρους σχετικής διατροφικής ανασφάλειας» εξαιτίας του Ελ Νίνιο.

Το φαινόμενο, που προστίθεται στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, αναμένεται να είναι το «πιο έντονο» που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποιούσε την Παρασκευή ειδικός της Met Office, της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.