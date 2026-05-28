Ελβετία: Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό - Τουλάχιστον 4 τραυματίες

Αναστάτωση επικρατεί στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ, περίπου 20 χιλιόμετρα έξω από τη Ζυρίχη, μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τo telegraph.com, ένας άνδρας επιτέθηκε και τραυμάτισε τουλάχιστον τέσσερα άτομα. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 08:30 τοπική ώρα. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης ακούστηκε να φωνάζει «Αλλάχ Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

#BREAKING: At least 4 people injured in a stabbing attack at Winterthur train station in Switzerland. Reports say the suspect shouted “Allahu Akbar” during the assault. Police investigation underway.#Switzerland #Winterthur #StabbingAttack #SwissPolice #TrainStation… pic.twitter.com/pxLo04re6r — upuknews (@upuknews1) May 28, 2026

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί. Σύμφωνα με φωτογραφίες από το σημείο, έχει στηθεί ειδικό παραβάν προστασίας της ιδιωτικότητας.

Μια συγκλονιστική μαρτυρία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, σύμφωνα με την οποία ένας δάσκαλος στάθηκε μπροστά σε μια ομάδα μαθητών που περνούσαν από το σημείο εκείνη την ώρα, προκειμένου να τους προστατεύσει από τον δράστη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί η κατάσταση της υγείας των θυμάτων, ενώ παραμένει άγνωστο εάν ο δράστης έχει συλληφθεί ή αν εξακολουθεί να διαφεύγει. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο.